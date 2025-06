Beko, ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2027. Fabio: “Governo mantiene le promesse”

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – “Un aiuto concreto per i lavoratori dello stabilimento Beko di Siena, il governo mantiene le promesse fatte”. Con queste parole la sindaca, Nicoletta Fabio, commenta l’esito del consiglio dei ministri in cui è stato approvato il decreto legge dal titolo Misure urgenti di sostegno a comparti produttivi, che all’articolo 7 estende la disciplina degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2027 per i gruppi di aziende con almeno mille dipendenti sul territorio nazionale, fra cui Beko Europe.

La condizione per poter accedere a questi sussidi era quella di aver sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali e con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali, la gestione degli esuberi e l’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. Per quanto riguarda Beko, l’intesa era stata raggiunta nell’incontro fra le parti dello scorso 14 aprile presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In concomitanza con la riunione del Consiglio dei Ministri, il primo cittadino ha convocato a Palazzo Pubblico i rappresentanti sindacali del sito senese per condividere le tematiche sul tavolo: “In un clima di grande collaborazione – sottolinea Fabio – è apparso ancora una volta evidente come le continue interlocuzioni e la proficua collaborazione che questa amministrazione ha instaurato con il governo nazionale hanno portato a un importante provvedimento, che di certo non risolve la situazione, ma mitiga in maniera sostanziale le difficoltà che i dipendenti dell’azienda di viale Toselli si trovano ad affrontare, prolungando gli ammortizzatori sociali fino alla fine del 2027 e favorendo l’adempimento dell’accordo da parte di Beko anche in ordine agli incentivi all’esodo. Non ho mai dubitato sull’approvazione di questo decreto legge, una misura attesa e dall’architettura molto complessa, perché abbraccia diverse crisi aziendali: ringrazio il governo che ha confermato quanto emerso dal tavolo del 14 aprile, mantenendo gli impegni presi con i lavoratori di Beko e con la nostra città”.

“Adesso – conclude il Sindaco – dobbiamo proseguire nel percorso intrapreso, con la consapevolezza che gli obiettivi da raggiungere sono ancora molti, a cominciare dalla reindustrializzazione del sito di viale Toselli. Con il supporto del Governo e di tutte le istituzioni del territorio dobbiamo vincere anche questa battaglia, e mantenere a Siena un polo industriale storico e di vitale importanza per il tessuto produttivo del nostro territorio”.