Beko, un altro passo verso la reindustrializzazione: Comune firma protocollo con Invitalia

SIENA – Un altro passo in avanti verso la reindustrializzazione della Beko.

La giunta comunale di Siena, nella riunione del 3 aprile ha approvato la delibera relativa all’approvazione del protocollo d’intesa fra l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (Invitalia) e il Comune di Siena per la promozione e la valorizzazione dell’area industriale localizzata in viale Toselli a Siena, sede della Beko. L’atto è stato votato su proposta del vicesindaco Michele Capitani.

“Le parti – si legge nel protocollo – anche in ragione delle istanze formulate dall’amministrazione centrale, intendono impegnarsi, ciascuna per quanto alle proprie competenze, allo scopo di contribuire ad avviare un processo di riconversione industriale funzionale alla tutela delle aree di interesse, ed anche al fine di agevolarne il successivo processo di reindustrializzazione”.

“Invitalia – si legge – per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del protocollo si impegna per quanto alla società Duccio Immobiliare 1 srl ed al socio unico della stessa Sansedoni Siena Spa, ad effettuare la due diligence tecnico-legale per valutare la possibilità di procedere con eventuali operazioni. Il Comune di Siena, per i medesimi obiettivi, si impegna a svolgere le attività necessarie per supportare Invitalia nelle suddette valutazioni e per partecipare alle eventuali operazioni di acquisizione. Le parti condividono sin da ora che le verifiche che saranno congiuntamente svolte sono propedeutiche ad ogni valutazione per addivenire quindi ad individuare la modalità e lo strumento societario più opportuno per il successivo processo di reindustrializzazione“. Le parti agiscono in questo modo “riconoscendo l’importanza di una collaborazione operativa per la promozione e la valorizzazione dell’area industriale localizzata in Viale Toselli ai numeri civici 7-9”.

“Nell’ambito del territorio del Comune di Siena – si legge nelle premesse – sono presenti delle aree industriali che necessitano di una riqualificazione infrastrutturale, al fine di creare le condizioni per permettere il mantenimento e l’implementazione degli insediamenti produttivi presenti, sostenendo, al contempo, anche eventuali processi di riconversione produttiva delle aziende”.

“Il Comune di Siena – si legge ancora – ritiene che sia necessario favorire l’insediamento di attività produttive e la ricerca di investitori” e “il rafforzamento della capacità attrattiva delle aree industriali presenti sul territorio costituisce un obiettivo altamente strategico, tenuto conto delle ricadute sociali che lo sviluppo economico determina sui propri cittadini e sul proprio territorio”.

“Il Comune – prosegue il documento – intende perseguire tale obiettivo contribuendo attivamente con ogni azione strategica utile a garantire lo sviluppo di un modello locale sostenibile a livello economico, sociale e ambientale. Il Comune, in particolare, si prefigge, nel portare avanti politiche ambientali, l’obiettivo di costituire una Comunità energetica rinnovabile (Cer) per promuovere l’autoconsumo diffuso a servizio della riconversione di siti industriali (compreso quello oggetto del presente protocollo), dello sviluppo tecnologico e della decarbonizzazione”.

“Per il perseguimento del sopra detto obiettivo – prosegue l’atto – , in una fase di particolare sofferenza del tessuto produttivo del territorio e con specifico riguardo al settore industriale, il Comune intende utilizzare ogni strumento a propria disposizione, anche attivando una collaborazione con altri soggetti di primaria importanza strategica nazionale, che agevoli un nuovo sviluppo delle aree produttive presenti nel proprio territorio, garantendo al contempo il necessario e costante coordinamento con le esigenze di sviluppo economico, di potenziamento della competitività industriale e quelle della propria comunità di riferimento”.

Per l’onorevole senese di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti, la firma del protocolo è una buona notizie: “L’accordo raggiunto tra Comune di Siena e Invitalia per l’acquisizione del fabbricato industriale di Beko, da poco approvato dalla giunta comunale, rappresenta strumento specifico e funzionale a velocizzare i tempi della reindustrializzazione. Si tratta di un protocollo d’intesa che dimostra quanto lo Stato e l’amministrazione senese stiano rispondendo con i fatti per risolvere una crisi aziendale gravissima. Il coinvolgimento di Invitalia, elemento di solidità ulteriore, non solo è il segno tangibile del filo diretto che c’è tra Siena e Roma, ma anche di una garanzia per il mondo imprenditoriale, per tutelare i lavoratori e per la salute del tessuto industriale ed economico della nostra città. Grazie al governo Meloni, a Fausta Bergamotto e al sindaco Nicoletta Fabio per l’impegno profuso e la sensibilità dimostrata. Un grande lavoro che le istituzioni stanno assicurando per salvaguardare l’occupazione”.