Emma Villas Siena, vittoria al tie break ad Aversa

Virtus Aversa – Emma Villas Codyeco Lupi Siena 2-3: (25-10; 28-30; 23-25; 25-16; 11-15)

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: Piccinelli, Rocca, Mastrangelo, Hoff 4, Matteini, Bragatto, Bini, Nelli 23, Compagnoni 8, Randazzo 21, Maletaj 1, Ceban 6, Baldini, Benavidez 6.

VIRTUS AVERSA: Minelli, Vattovaz, Tallone 16, Raffa, Mattei 15, Mazza, Motzo 23, Tiozzo 18, Garnica, Agouzol, Guerrini, Mentasti, Volpato 6.

ARBITRI: Merli Maurizio, Pazzaglini Marco. Video Check: De Martino Dario. Segnapunti: Capezio Eleonora

SIENA – Serviva vincere per scrollarsi di dosso la partita contro il Brescia ma soprattutto per centrare la qualificazione in Coppa Italia.

L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena espugna il Palajacazzi e vince 3-2 contro la Virtus Aversa. Ad eccezione del primo set dove i campani hanno creato un vuoto incolmabile, il sodalizio toscano ha messo in campo la qualità e la grinta necessarie per poter portare a casa il risultato. Dal secondo set in poi il match è stato equilibrato e per i toscani sono stati fondamentali i punti di Nelli e Randazzo (Mvp del match) ma anche la panchina che ha risposto presente quando chiamata in causa. Per i toscani il girone di ritorno inizierà in casa contro Pineto, in attesa dell’inizio della Coppa Italia.

Emma Villas Codyeco Lupi Siena è scesa in campo con Mikkel Hoff al palleggio, Gabriele Nelli opposto, in banda Luigi Randazzo e Felipe Benavidez, centrali Victorio Ceban e Federico Compagnoni, il libero è Alessandro Piccinelli. Virtus Aversa ha risposto con Garnica in regia, gli schiacciatori sono Alessio Tallone e Nicola Tiozzo, Matheus Motzo nel ruolo di opposto, centrali Andrea Mattei e Marco Volpato, il libero è Mattia Raffa.