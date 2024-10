Finisce senza reti la sfida della Pianese sotto la pioggia di Rimini

Getting your Trinity Audio player ready...

Rimini – Pianese 0-0RIMINI (3-5-2)

: Colombi; Megelaitis, Gorelli, Lepri; Longobardi, Garetto, Langella, Piccoli (30’ st Lombardi), Falbo; Fiorini (20’ Ubaldi), Parigi. A disposizione: Vitali, Brisku, Bellodi, Chiarella, Semeraro, Accursi, Dobrev, Cinquegrano. Allenatore: Buscè

PIANESE (3-5-2): Boer; Indragoli (44’ st Remy), Pacciardi, Polidori; Boccadamo, Colombo, Odjer (11’ st Simeoni), Proietto, Nicoli (44’ st Da Pozzo); Falleni (11’ st Mastropietro), Mignani (44’ st Frey). A disposizione: Filippis, Reali A., Papini, Chesti, Barbetti, Pallante. Allenatore: Prosperi.

ARBITRO: Esposito di Napoli (Galasso-Cassano; IV ufficiale: Gagliardi di San Benedetto del Tronto)

NOTE: Ammoniti Megelaitis, Langella, Indragoli

RIMINI – La Pianese torna da Rimini con un punto che vale oro e che allunga la striscia di risultati utili consecutivi, oltre che di clean sheet. Quella di oggi in Emilia Romagna, infatti, è stata la terza partita consecutiva in cui le zebrette hanno blindato la porta di Boer. Nella partita di oggi, tra le due compagini a regnare è l’equilibrio. Al triplice fischio, quella a cui i quasi 2500 del Romeo Neri hanno assistito è una partita dura e combattuta su ogni pallone. Termina 0-0.

Adesso per i ragazzi di Prosperi ci sarà una domenica di riposo, prima di rimettersi al lavoro in vista della sfida di venerdì prossimo in Toscana contro il Gubbio. La prima occasione cade nei piedi della Pianese, quando Proietto è bravo a recuperare palla e a servire Falleni. L’attaccante però calcia al lato. Il Rimini va dall’altra parte del campo ed è a sua volta pericoloso: il cross di Longobardi trova Parigi a centro area che svetta di testa. Boer fa un miracolo deviando la sfera sulla traversa. Zebrette ancora in attacco al 13’: Nicoli sfonda dalla sinistra, arriva in area e mette il pallone in mezzo. La difesa romagnola anticipa Mignani che era in agguato. I padroni di casa si rifanno vivi al 29’ quando Longobardi si avventa su una respinta corta della difesa e calcia da fuori area. La palla non centra lo specchio della porta. Il primo tempo scivola via così: dopo 45’ il tabellone indica 0-0.

Si torna in campo dagli spogliatoi ed è subito il Rimini a farsi vedere dalle parti di Boer. Parigi, a tu per tu col portiere, viene murato da Indragoli. Squillo Pianese al 14’ del secondo tempo, quando Boccadamo si guadagna un calcio di punizione da posizione pericolosa. Sulla palla va Proietto che la tocca per Pacciardi il quale calcia da fuori area centrando però un difensore. Bianconeri vicini alla rete al 21’ della ripresa: Mastropietro recupera la palla in area di rigore e serve Boccadamo che non riesce a inquadrare la porta. Si rimane sullo 0-0. Al 26’ Nicoli mette in apprensione la retroguardia biancorossa con un traversone tagliato dalla sinistra sul quale Colombo non arriva per questione di millimetri.

La squadra di Buscè ci crede e arriva alla conclusione al 40’ del secondo tempo con Lombardi ma il tiro, seppur forte, è fuori misura. Nel finale la Pianese prova comunque a creare le sue occasioni ma la difesa riminese non lasci spazi utili agli attaccanti avversari.

Al Romeo Neri di Rimini termina 0-0.