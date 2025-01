Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Giro d’Italia 2025 a Siena: “Grande opportunità per la città”

Giro d’Italia 2025 a Siena domenica 18 maggio, con l’arrivo in piazza del Campo della tappa che partirà da Gubbio. La presentazione della 108esima edizione all’auditorium Parco della Musica-Ennio Morricone di Roma. Presente anche l’assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Loré.

Lorè: “Una grande opportunità per Siena sempre più punto di riferimento per il ciclismo di livello mondiale. Il Giro torna nella nostra città, stavolta come traguardo di tappa, nel solco dell’ormai tradizionale ‘classica del Nord più a Sud d’Italia’, ovvero le Strade Bianche che si svolgeranno il prossimo sabato 8 marzo, seguite il giorno successivo dalla gran fondo che accoglierà a Siena migliaia di appassionati. La tappa della ‘corsa rosa’, tra l’altro, prevede alcuni dei tratti resi famosi dalle Strade Bianche. Allo spettacolo del ciclismo di altissimo livello si unirà la possibilità di far conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze in una vetrina internazionale di grande fascino, come quella del Giro che da oltre un secolo incolla allo schermo e fa riversare sulle strade milioni di appassionati ogni anno”.

L’arrivo in piazza del Campo è previsto nel pomeriggio di domenica 18 maggio, al termine del percorso da Gubbio a Siena. Una tappa che attraverserà il territorio senese per arrivare nel centro storico, patrimonio Unesco. “La città di Siena tornerà dunque ancora una volta palcoscenico di un evento sportivo di rilevanza mondiale, attirando l’attenzione dei media e degli appassionati in una domenica di grande sport e di grande partecipazione”.