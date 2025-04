Volley femminile: la piombinese Fahr ancora campionessa d’Italia con Conegliano

Getting your Trinity Audio player ready...

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è ormai nella storia. La squadra veneta ha conquistato l’ottavo titolo nazionale, il settimo consecutivo, battendo con un netto 3-0 la Vero Volley Milano e confermando, ancora una volta, di essere la formazione più dominante che il volley italiano abbia mai conosciuto. Una dinastia, quella delle “Pantere”, che non conosce interruzioni: 18 trofei nazionali consecutivi – sei Scudetti, sei Coppe Italia e sei Supercoppe – e una superiorità che rasenta la perfezione. Un successo corale, costruito su talento, solidità e continuità, ma anche su singole certezze come quella portata in dota dalla centrale originaria di Piombino Sarah Fahr: centrale classe 2001 e dal 2020 punto fermo della squadra. “Sono al settimo cielo – ha detto raggiante a fine gara, festeggiando il suo quinto tricolore personale –. Vincere in casa, con questo pubblico, dopo una serie così dominata è una gioia immensa. Ma non è finita: ora puntiamo tutto sulla Champions League”.

Il cammino di Conegliano nei playoff è stato l’ennesima dimostrazione di superiorità. Dopo aver eliminato Bergamo in due partite, ha avuto la meglio su Novara in quattro gare, perdendone solo una, e infine ha travolto Milano in finale senza concedere nemmeno un set negli ultimi due incontri. Numeri spaventosi che raccontano di una squadra che ha perso una sola partita su 52 disputate in questa stagione. E che non ha intenzione di fermarsi con la Fahr, già miglior centrale all’ultimo Mondiale per Club vinto con l’Imoco nonché medaglia d’oro l’anno scorso ai Giochi Olimpici di Parigi con la maglia azzurra (con la nazionale aveva trionfato formalmente anche agli Europei del 2021, pur costretta presto a guardare le compagne da fuori per un primo, grave infortunio occorsole nel corso della fase a gironi) tra le assolute protagoniste.

Ora il focus si sposta infatti sulla semifinale di Champions League, dove Conegliano ritroverà proprio Milano nell’ennesimo derby italiano, il prossimo 3 maggio alla Ulker Sports Arena di Istanbul. In palio, un posto nella finalissima del torneo che le Pantere hanno già conquistato nelle stagioni 2020-21 e 2023-24.