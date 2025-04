Fiorentina, successo in rimonta a Cagliari: decidono Gosens e Beltràn

Getting your Trinity Audio player ready...

Cagliari – Fiorentina 1-2CAGLIARI (3-5-2)

: Caprile; Zappa, Mina (41′ Palomino), Luperto; Zortea (67′ Coman), Adopo (67′ Marin), Prati (67′ Makoumbou), Viola (50′ Gaetano), Augello; Luvumbo, Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Obert, Pavoletti, Felici. Allenatore: Nicola

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri (81′ Comuzzo); Dodo, Mandragora (71′ Folorunsho), Fagioli (63′ Richardson), Cataldi, Gosens (62′ Paris); Beltran (86′ Zaniolo), Gudmundsson. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Ndour, Adli. Allenatore: Palladino

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

RETI: 7′ Piccoli, 36′ Gosens, 49′ Beltran

NOTE: Ammoniti Palomino, Piccoli, Parisi, Zaniolo

CAGLIARI – Vittoria in rimonta per la Fiorentina che continua a credere nella conquista dell’Europa attraverso il campionato.

Pronti via e il Cagliari passa in vantaggio intervenendo su una respinta di De Gea. I sardi sembrano controllare il match e anche Zortea coglie un clamoroso legno. Ma la Fiorentina si sveglia e prima della fine del tempo impatta. Prima Mandragora pareggia il contro dei legni, poi dopo le occasioni di Gudmunsson e Dodo è Mandragora che trova Gosens, che apre il compasso per l’1-1. Nel recupero Marinelli prima concede poi toglie un calcio di rigore per presunto fallo di Pongracic su Luvumbo.

Nella ripresa la Fiorentina mette la freccia con un bel gol di Beltran servito da Dodo, poi la Fiorentina gestisce e porta il risultato fino alla fine, rischiando solo su una conclusione di Marin e sfiorando il tris con Zaniolo.

In casa viola assente dell’ultimi minuto l’attaccante Kean volato in Francia per gravi motivi familiari.

Domenica il derby con l’Empoli: da lì si capirà a quali risultati potrà ambire la squadra viola.