Nardi e Masetti, doppio colpo Pianese nel mercato invernale

PIANCASTAGNAIO – Doppio colpo per il mercato invernale della Pianese, sempre più matricola terribile della serie C.

Niccolò Nardi, centrocampista classe 2004, arriva direttamente dalla Fiorentina con la formula del prestito, ha giocato la prima parte di stagione con la maglia del Carpi raccogliendo 8 presenze.

Nardi, già lo scorso anno, aveva fatto l’esordio nel calcio dei grandi nelle fila del Livorno, in serie D, mettendo insieme 4 gol e 2 assist in 33 apparizioni. Il giocatore toscano, che ha scelto la maglia numero 19, si è unito questa mattina al gruppo guidato da mister Formisano.

“Le prime impressioni sono molto positive – le sue parole –, parlando con il mister e la società l’approccio è stato ottimo. Qui ho trovato un bellissimo gruppo che mi ha accolto benissimo”.

L’altro rinforzo arriva dall’Arezzo: prestito con diritto di riscatto del difensore classe 2001 con Lorenzo Masetti. Masetti, cresciuto nei settori giovanili di Empoli e Pisa, ha esordito in prima squadra proprio con i nerazzurri in serie B nella stagione 2020/21. L’anno successivo ha vissuto una stagione da protagonista con l’Ancona (38 presenze e 2 assist tra Coppa e Girone B di Serie C), prima di trasferirsi al Piacenza, dove ha collezionato 27 presenze nel girone A di serie C. Nell’ultima stagione e mezza, il difensore ha indossato la maglia amaranto dell’Arezzo. Masetti, che indosserà la maglia numero 56, si è già unito alla squadra per il primo allenamento della sua avventura con la Pianese.

Queste le prime parole da giocatore bianconero di Masetti: “Ho trovato un gruppo eccezionale che mi ha accolto nel migliore dei modi. Le prime impressioni sono state più che positive. Il campionato è difficile ed equilibrato, so quali sono le aspettative societarie. Io sono qui per contribuire al raggiungimento di quell’obiettivo”.