Netto ko per la Pianese sul campo della Torres Sassari

Torres – Pianese 3-0TORRES (3-4-2-1)

: Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani; Zecca (63′ Zambataro), Mastinu, Brentan (76′ Casini), Liviero (63′ Diakite); Varela (77′ Scotto), Nanni (643′ Guiebre); Fischnaller. A disposizione: Petriccione, Petricciuolo, Mercadante, Coccolo, Masala, Idda, Goglino, Giorico. Allenatore: Greco.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Remy, Pacciardi, Chesti; Da Pozzo (60′ Boccadamo), Odjer (46′ Simeoni), Proietto (68′ Colombo), Frey (60′ Nicoli); Mignani, Falleni (83′ Capanni); Sorrentino. A disposizione: Filippis, Reali A., Mastropietro, Reali S., Spinosa, Indragoli. Allenatore: Prosperi.

ARBITRO: Sfira di Pordenone (Spagnolo-Della Mea)

RETI: 9’ pt Dametto, 74′ Diakite, 94′ Scotto

NOTE: Ammoniti Zecca, Nanni, Simeoni

SASSARI – La Pianese conclude il suo trittico di gare ravvicinate uscendo sconfitta dal Vanni Sanna per 3-0 contro la Torres, chiudendo a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. A decidere la gara sono le reti di Dametto, Diakite e Scotto, che permettono alla compagine sarda di consolidare il secondo posto in classifica.

Le zebrette cominciano bene la sfida: dopo quattro minuti Odjer imbuca verso Mignani, la difesa della Torres è però brava a chiudere. I sardi rispondono all’8’: Fischnaller fa da sponda a Liviero che col destro calcia di prima intenzione, Boer compie un miracolo. L’estremo difensore non può però nulla sull’angolo seguente, quando Dametto raccoglie un pallone vagante in area e sigla il vantaggio rossoblù. Le zebrette non si disuniscono, e al 18’ si vedono annullare una rete con Sorrentino, che aveva depositato da pochi passi la sfera arrivatagli sui piedi dopo una serie di rimpalli. Con il passare dei minuti i bianconeri conquistano campo e fiducia e al 34’ Frey tenta un’incursione in area ma viene fermato sul più bello da Dametto. Al 37’ Chesti lancia dalle retrovie a premiare la corsa di Mignani, contenuto però bene da Fabriani. Al 38’ ancora Pianese sulle ali di uno scatenato Frey, che dopo aver saltato mezza difesa non riesce a trovare il momento giusto per crossare. Sul ribaltamento di fronte, Varela sprinta e tenta la conclusione da dentro l’area, ma la sfera sfila sul fondo controllata da Pacciardi. L’occasione più importante di marca amiatina arriva invece al 43’, quando Odjer da dentro area, ben servito da Mignani, non riesce a inquadrare lo specchio. La prima frazione si chiude sull’1-0.

La Pianese riparte a spron battuto: Remy suggerisce in profondità verso Mignani, anticipato all’ultimo da un’uscita di testa di Zaccagno. A rispondere è una decina di minuti più tardi la Torres, con Fischnaller il cui tiro spaventa Boer ma finisce sul fondo. L’attaccante altoatesino ci riprova al 24’ su assist di Diakite, ma il suo colpo di testa termina alto di poco. Torna a farsi vedere su palla inattiva la Pianese: Pacciardi serve in area Sorrentino che fa da sponda per Falleni, l’attaccante bianconero si gira e col sinistro per un soffio non trova lo specchio. Poco prima della mezz’ora arriva però il raddoppio della Torres: Diakite svetta più in alto di tutti su un corner e sigla il 2-0. Il raddoppio chiude di fatto il match. Nel finale la Pianese continua a spingere senza però trovare la giocata giusta e al 94’ arriva il gol del definitivo 3-0 con una marcatura da distanza siderale di Scotto.

Al triplice fischio le zebrette si devono arrendere alla prima sconfitta da oltre un mese. Per il gruppo di Prosperi ora servirà il tempo di tornare a Piancastagnaio prima di poter cominciare a lavorare in vista della sfida di domenica 10 novembre contro la Vis Pesaro.