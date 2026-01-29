Niente trasferta per la gara con la Pianese per i tifosi della Vis Pesaro

PIANCASTAGNAIO – Il prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Pesaro per la partita di calcio Pianese – Vis Pesaro, valevole per il campionato nazionale di serie C, in programma a Piancastagnaio, allo stadio comunale, sabato 31 gennaio.

I provvedimento è stato adottato sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato di analisi per la sicurezza delle nanifestazioni sportive, istituito al ministero dell’interno, e sentito il questore di Siena, per evitare il possibile ripetersi dei disordini verificatisi prima dell’inizio della gara Livorno-Pesaro, del 25 gennaio scorso, valevole per il campionato di serie C.

In tale circostanza, infatti, le frange più oltranziste delle due tifoserie si sono scontrate nell’area di parcheggio della tifoseria ospite e l’azione violenta è stata interrotta dell’intervento del dispositivo di ordine pubblico.