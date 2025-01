Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta arancione in Toscana: bomba d’acqua a Firenze. Strade allagate

Allerta arancione in Toscana, forte ondata di maltempo martedì 28 gennaio nella regione in cui è stata diramata l’allerta arancione per l’area nord occidentale per rischio idrogeologico e idraulico.

Strade allagate e Firenze per forte temporale. A Mulazzo, Massa Carrara, caduti oltre 216 millimetri di pioggia in 24 ore. Comune Borgo San Lorenzo apre Coc. Intervento in corso dei vigili del fuoco in località Fontebuona, nel Comune di Vaglia con chiusura via Bolognese per presenza detriti sulla strada. Non ci sono situazioni di pericolo per le persone, informano i vigili del fuoco.

ll punto di Giani, presidente Regione Toscana: “Innalzamenti a causa delle intense precipitazioni lungo il Mugnone, che al ponte delle Mosse a Firenze ha raggiunto il primo livello di tre metri, e sul Lamone a Marradi. La linea temporalesca si sta spostando verso est sull’Alto Mugello”

Bomba d’acqua a Firenze. Pioggia e forte vento questa mattina con ripercussioni sulla viabilità cittadina.

Interventi in corso per allagamenti stradali in varie zone della città, dall’Oltrarno al Galluzzo, nei sottopassi e anche qualche ramo caduto.

Per gli allagamenti a Firenze si sono fermate anche le linee T1 e T2 del tram. Problemi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno dove si segnalano straripamenti tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione di Firenze con traffico rallentato.

In provincia chiuse al traffico alcune strade del comune di Vaglia, con l’amministrazione che invita a evitare spostamenti non necessari. Sono circa una ventina le strade in città completamente allagate.

Giani: “Intensa linea temporalesca attiva da Cecina, provincia di Pisa, Empoli, Pistoia, Prato e Firenze fino al Mugello con colpi di vento e forti precipitazioni”.

A Mulazzo (Massa Carrara), fa sapere la Regione, sono caduti oltre 216 millimetri di pioggia in 24 ore. Aumenti lungo l’asta del fiume Magra contenuti al primo livello di guardia, già in diminuzione a Ponte Magra. Il Bagnone è al primo livello, al momento gli altri fiumi sono all’interno dei livelli di riferimento ma rimangono sotto attenzione e monitoraggio per le prossime ore.

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che durante la notte non si sono registrati fenomeni tali da creare criticità sul territorio metropolitano. Attualmente è in transito un fronte temporalesco e si stanno registrando alcune criticità per allagamenti, detriti e ramaglie sulla viabilità. Il fenomeno è in esaurimento per il primo pomeriggio. Si raccomanda di prestare attenzione in particolare alla guida.

Il fiume Bisenzio ha superato la prima soglia di riferimento all’idrometro di San Piero a Ponti, con tendenza ad una lenta diminuzione durante la mattinata. La situazione è monitorata dalle sale operative di Protezione Civile e, al momento, non desta preoccupazione.

Comune Borgo San Lorenzo: “Alcune strade sono al momento chiuse o deviate al transito. Tra queste:

– Chiuso il tratto di Viale della Resistenza davanti all’ospedale fino alla rotonda – Via della Tintoria con viabilità deviata in via G. Rossa – Strada Provinciale di Senni chiusa – Chiusa strada tra Corte e San Giovanni – Faentina chiusa a Serravalle verso Firenze – Da Gricignano in direzione Salaiole strada con detriti e massi – Frana a Fontebuona (La situazione è in aggiornamento). È stato aperto il COC (Centro Operativo Comunale) per coordinare e supportare gli interventi che potrebbero rendersi necessari per la gestione di una possibile emergenza.

Il personale del cantiere comunale e della Polizia Municipale sta intervenendo sulla base delle segnalazioni pervenute anche dalle Forze dell’Ordine. Sono inoltre in corso sopralluoghi nel capoluogo e nelle frazioni”.