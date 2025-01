Allerta meteo arancione in Toscana: rischio idrogeologico e idraulico. Scuole chiuse

Allerta meteo arancione in Toscana: rischio idrogeologico e idraulico

Allerta gialla per vento e mareggiate lungo la costa centro settentrionale e in Arcipelago.

Allerta gialla temporali Toscana settentrionale.

Sono diversi i Comuni che chiudono le scuole. La sindaca di Carrara Serena Arrighi annuncia la firma di un’ordinanza che sospende dalle 18 di lunedì 27 gennaio fino alle 14 di martedì 28 gennaio “l’attività didattica in tutte le scuole di ordine e grado compresi gli asili nido, le scuole serali, il servizio educativo ‘Verde Magico’, l’Accademia di Belle Arti, la Scuola Comunale di Musica e l’Università del Tempo Libero, i mercati e le manifestazioni all’aperto. Chiusi cimiteri, parchi pubblici e gli impianti sportivi”.

Hanno annunciato la chiusura delle scuole anche i Comuni di Aulla, Fivizzano, Licciana Nardi.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana : “Emessa dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico dalle 18 di oggi fino alle 14 di domani martedì 28 gennaio sulla Toscana nord ovest. Allerta arancione anche per rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alle 14 di domani sull’area Lunigiana, gialla sulla Toscana settentrionale.

Allerta gialla per vento forte su costa centro-settentrionale, Arcipelago, Alto Mugello e Valtiberina per tutta la giornata di domani martedì 28 gennaio.

Domani venti in intensificazione e graduale rotazione a Libeccio nel corso della mattinata; raffiche fino a 80-100 km/h in Arcipelago a nord di Capraia, crinali appenninici e sull’Alto Mugello e Val Tiberina”.

Provincia di Lucca: “La Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di colore arancione dalle 18 di oggi (lunedì 27 gennaio) alle 14 di domani (martedì 28) e che interesserà buona parte del territorio provinciale: l’allerta è stata emessa dal Centro funzionale della Regione Toscana (CFR) per il rischio di forti temporali, vento e piogge intense che possono mettere a rischio idraulico e idrogeologico il reticolo minore.

Le zone interessate dall’allerta arancio, quindi, sono: S1, S2, S3, V e corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, al Serchio costa e alla Versilia, mentre è esclusa la zona A4 (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio).

Le previsioni parlano di una profonda e vasta perturbazione atlantica che determina la formazione di un minimo secondario sottovento alle Alpi che piloterà un sistema frontale tra oggi e domani mattina (martedì). Inizialmente la perturbazione sarà accompagnata da aria mite e molto umida, sospinta da intensi venti di Scirocco, mentre nelle prime ore di martedì, transiterà un fronte freddo con temporali e un forte flusso di Libeccio”.

Comune di Prato: “Il Cfr della Regione Toscana ha emesso dalle 18 di oggi lunedì 27 gennaio alle 14 di domani martedì 28 gennaio un’allerta arancione sul territorio di Prato per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore. Per rischio temporali forti invece il codice è giallo. Il sistema di Protezione Civile ha assunto il livello operativo di ‘attenzione’ che rimarrà attivo fino al termine della criticità dichiarata.

Eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo saranno pubblicati sul sito della Protezione civile: emergenze.comune.prato.it. Per eventuali criticità è attivo il numero verde di emergenza 800 30 15 30″.

Comune di Livorno: “Con il bollettino odierno del ce ntro funzionale meteo della Protezione civile regionale è stato emanato un avviso in codice giallo per rischio vento e mareggiate riguardante le zone costiere della Toscana centro-settentrionale, compreso il territorio di Livorno, Gorgona e delle altre isole dell’Arcipelago.

Il codice giallo per rischio vento sarà in vigore dalla mezzanotte (ore 23.59) di oggi, lunedì 27 gennaio, fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, martedì 28 gennaio, mentre il codice giallo per rischio mareggiate sarà in vigore domani, martedì 28 gennaio, dalle ore 11 fino a mezzanotte.

Sono previsti venti di scirocco in rotazione a libeccio, con raffiche fino a 80-100 km/h sulle isole e 60-80 km/h sulla costa. Mari agitati con altezza d’onda fino a 4-5 metri al largo (Gorgona) e fino a 3-4 metri sulla costa. Possibilità di isolati temporali e grandinate.

L’amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per rischio mareggiate.

Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata”.