Scontro fra un camion e un’auto in galleria sulla A1: tre morti e due feriti gravissimi fra cui una bambina

BARBERINO DEL MUGELLO – Tre morti in un drammatico incidente stradale sulla A1 fra un camion e un’auto all’interno di una galleria in direzione nord.

i vigili del fuoco giunti sul posto con una squadra e un polisoccorso e l’autogru da distaccamento di Firenze Ovest, hanno operato con divaricatori e cesoie per liberare ed estrarre le cinque persone che viaggiavano sulla vettura e affidate al personale sanitario. Purtroppo al termine delle manovre di soccorso il medico ha constatato il decesso di due uomini e una donna, mentre una bambina è stata trasportata in ospedale con l’elicottero regionale Pegaso 3 e una donna di anni 35 trasportata in codice rosso con Pegaso 1. A bordo dell’auto anche un cane, anch’esso deceduto nell’incidente mortale.

La circolazione è bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto Polizia Stradale e personale di Autostrade.