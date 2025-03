Allerta arancione in Toscana: peggioramento in arrivo. Fiumi presidiati. Frane

Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta meteo arancione in Toscana venerdì 14 marzo: atteso peggioramento con piogge intense in mattinata e fino al pomeriggio, annuncia Giani, “con piogge intense e persistenti lungo una linea che dalla provincia di Livorno si estenderà verso l’interno, interessando le province di Pistoia, Firenze, Prato, Arezzo e di nuovo Pistoia”.

Scuole chiuse in quasi tutta la regione. Chiuse nelle province di Firenze, Livorno, Pisa, Prato Pistoia.

Le attività didattiche dell’Università di Firenze previste nei comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Pistoia e Borgo San Lorenzo sono sospese per l’intera giornata di venerdì 14 marzo.

Frane in Val di Cecina, Garfagnana. Allagamenti e alberi caduti a Prato.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Fiumi sotto attenzione presidiati dal sistema di Protezione Civile. Attivato il servizio di piena: “Portata dell’Arno in aumento, 1400 metri cubi al secondo a Ponte a Signa, 1000 mc/s a Firenze Uffizi al primo livello di guardia. Invito tutti alla massima attenzione, ulteriore peggioramento nelle prossime ore”.

“Arno al primo livello di guardia a Bagno a Ripoli, Firenze, Lastra a Signa e Montelupo con portata nell’ordine di 1000 metri cubi al secondo agli Uffizi. A Empoli, Fucecchio, Pontedera e Pisa sotto il primo livello. Sieve al secondo livello a Dicomano, primo livello a Rufina. Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano al primo livello. Pesa a Turbone al primo livello. Bisenzio a San Piero a Ponti al primo livello. Lamone a Marradi al primo livello. Ema al primo livello a Grassina. Egola a Fornacino al primo livello. Cecina a Steccaia al primo livello. Era al primo livello a Capannoli

Nelle prossime ore precipitazioni sparse, soprattutto sulle zone interne. La linea temporalesca attiva sul Mar Ligure dovrebbe estendersi verso la costa centro-settentrionale”.

Allagamenti e alberi caduti a Prato

a causa del maltempo che sta interessando in queste ore tutta la Toscana, dove è in corso un’allerta arancione. In particolare, disagi alla circolazione in viale Galilei, all’altezza di ponte Datini, per la caduta di un grosso pino sulla carreggiata: è in corso l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere l’albero.

Allagata via del Leone a San Giorgio a Colonica: la strada è stata chiusa all’altezza di via del Salciolo perché non percorribile. Problemi su tutto il reticolo di strade tra Paperino, Castelnuovo e San Giorgio dove i fossi laterali sono al limite della tracimazione. Chiusure anche a Figline a causa di allagamenti e smottamenti. Chiusa precauzionalmente via di Cantagallo dalla rotonda con via VII Marzo alla rotonda con via Malcantone e Vignone. Nella notte è stata disposta la chiusura di via Valdingole e Fossetto dove il sottopasso ferroviario è stato allagato.

Comune di Empoli: “È stata disposta (con ordinanza n.100) in via precauzionale per motivi di sicurezza e incolumità pubblica la chiusura di via Salaiola (Monterappoli) nel tratto di strada compreso tra il civico n. 351 e il civico n. 357, dalle ore 00:00 fino alle ore 23:59 di venerdì 14 marzo 2025, con divieto di circolazione in entrambe le direzioni di marcia per tutti i veicoli. Questo per prevenire le condizioni di pericolo e

conseguentemente tutelare la pubblica incolumità e eliminare i rischi e disagi per la popolazione”.

Una frana è caduta sulla strada regionale 445 della Garfagnana tra Ponte di Calavorno e Ponte della Fegana che, sommata alla interruzione della strada statale 12 del Brennero per i lavori di Anas, ha determinato il sostanziale isolamento di Bagni di Lucca. La situazione in mattinata è stata resa ancora più critica perché la strada comunale di Corsagna è congestionata e interessata da un incidente che è avvenuto tra due veicoli.

Chi da Bagni di Lucca deve dirigersi verso Barga o Castelnuovo di Garfagnana deve utilizzare la strada provinciale 56 e transitare dalle località Tereglio/Vitiana. Vietato il transito ai mezzi pesanti.

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, informa che è stato chiesto ad Anas di riaprire la Ss 12 per il passaggio dei mezzi di soccorso (è in corso di valutazione l’eventualità di riaprire temporaneamente anche alla viabilità normale). A causa del maltempo si registrano ritardi sulla ferrovia Lucca-Aulla.

A causa di una frana è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 68 Val Cecina a Volterra, in provincia di Pisa, dal km 43,300 al km 43,800. Percorso alternativo su strade provinciali. Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

A causa di un albero caduto, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Nord, sul raccordo autostradale Siena-Firenze, dal km 47,500 al km 50,600, a San Casciano in Val di Pesa. Uscita obbligatoria al km 47,500 a San Casciano Sud e rientro al km 50,600 a San Casciano Nord. Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.