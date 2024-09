Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta arancione Toscana, Giani: “In arrivo nuove precipitazioni”.

Allerta arancione Toscana, nubifragi e allagamenti domenica 8 settembre. I sindaci: “Limitate gli spostamenti”. Allerta meteo arancione in vigore fino a lunedì 9 settembre mattina.

Nuove precipitazioni in arrivo.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Nubifragio in corso a Massa Marittima con 80 mm di pioggia in un’ora. 51 mma Radicondoli. Ho fatto nuovamente il punto sulla situazione allerta meteo arancione in Toscana.

I livelli dei fiumi sono sotto le soglie di riferimento ma si registrano innalzamenti, in particolare sul Tora e sul Fine.

Nella prossima ora la linea temporalesca attualmente presente tra l’Elba e le zone settentrionali tenderà a spostarsi verso est portando precipitazioni anche sulla provincia di Firenze, la parte settentrionale del grossetano e la parte occidentale di quella di Siena cumulati fino a 40-60 mm (possibili anche in un’ora).

Nelle zone più colpite nelle ultime 2 ore (province di Livorno e Pisa) sono attese nuove precipitazioni legate all’ingresso del fronte principale con cumulati fino a 20-30 mm. Precipitazioni a carattere sparso sul Nord Ovest (Massa, Lucca) con cumulati massimi fino a 20 mm.

Successivamente (dalle 21 alle 24) i fenomeni temporaleschi più intensi andranno ad interessare più direttamente le province di Grosseto Siena Arezzo e Firenze con cumulati fino a 50-70 mm, mentre un’ulteriore attenuazione è attesa sulla costa centro-settentrionale, sull’Elba e sulle province nord occidentali compresa Pistoia.

Luca Salvetti, sindaco Livorno: “Tutte le strade sono riaperte fatta eccezione per il sottopasso di via Firenze che resta chiuso al traffico. Sono caduti quasi 45 millimetri di pioggia in un’ora sulla nostra città, un livello preoccupante che ha fatto scattare l’apertura del Coc della Protezione Civile. La pioggia si è concentrata sulla città. Si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti. La prima parte della perturbazione è transitata ma ce n’è un’altra al largo della Corsica che sta procedendo verso la costa toscana. La Protezione Civile, la Polizia Municipale e il volontariato di Protezione civile stanno monitorando il territorio.

Andrea Tagliaferri, sindaco Campi Bisenzio, apre fognatura centrale per agevolare deflusso acqua.

Sara Funaro, sindaca Firenze: “A causa dell’allerta meteo arancione ho firmato l’ordinanza di chiusura dei parchi e dei giardini sul territorio comunale dalle ore fino alle 6 di lunedì 9 settembre mattina.

Sono vietate tutte le attività all’aperto in giardini, parchi pubblici e aree verdi della città.

Inoltre è sospesa la fermata “Cascine” della linea T1 della tramvia.

Raccomando massima attenzione negli spostamenti e di segnalare eventuali disagi”.

Ilaria Bugetti, sindaca di Prato: “Ho firmato l’ordinanza di chiusura delle piste ciclabili. Alle 18 è stato riaperto il sottopasso della Questura, a seguire quello di Pratilia.

In via del Ferro a Paperino e in via del Borrino a Figline è in corso il posizionamento di sacchi di sabbia per proteggere le abitazioni. Altri 100 sacchi sono stati consegnati a scopo precauzionale all’ospedale. In via di Ponte vecchio è in corso la ripulitura delle caditoie. Segnalo la presenza di acqua in strada in via Stradellino a San Giusto e in via del Leone a San Giorgio a Colonica, per cui raccomando la massima attenzione.

Sono costantemente monitorati viale Leonardo da Vinci, la tangenziale e viale dell’Unione Europea. Inoltre sono stati attivati i presidi fissi con delle squadre presenti sul posto in via Anita Garibaldi lungo il Ficarello, in via di Sant’Ippolito, in zona Ponte alle Vanne all’altezza di Iolo, lungo il Bardena a Figline, lungo il Bisenzio tra Santa Lucia e la Madonna della Tosse, in via del Borrino e lungo la pedecollinare in zona La Querce – La Macine.

L’ultimo monitoraggio del Centro funzionale regionale prevede che la perturbazione attualmente in atto tenderà momentaneamente a rallentare per poi riprendere nel nostro territorio tra le 22 e le 2 di questa notte. Dalle 2 le precipitazioni dovrebbero tendere a diminuire fino a esaurirsi nel corso della mattina di domani. Raccomando la massima attenzione e invito a seguire i canali istituzionali e a contattare il numero 800 301530 per le emergenze”.

Sacchi di sabbia anche a Poggio a Caiano, sindaco Riccardo Palandri: “Il Comune ha acquistato 1500 sacchi di sabbia per l’emergenza maltempo.

Saranno disponibili per il ritiro presso la Vab a Comeana.

A palazzo comunale è stato attivato il Coc (centro operativo comunale) per la gestione dello stato di emergenza legato al maltempo.

Ricordiamo il numero della protezione civile da contattare: 338 4944575″.

Michele Conti, sindaco di Pisa: “Oltre 80 mm di pioggia in un’ora hanno provocato diversi allagamenti in città e sul litorale. Una quantità di pioggia enorme, caduta in pochissimo tempo, considerando che la media di precipitazioni a Pisa è fra gli 800 e i 900 mm in un anno.

Vista la straordinarietà dell’evento abbiamo aperto formalmente il Coc (Centro operativo comunale) e la Protezione civile è al lavoro per coordinare gli interventi sul territorio”.

Giampiero Fossi, sindaco Signa: “Vista l’evoluzione dell’imponente fronte temporalesco e il perdurare dell’allerta arancione, che al momento dovrebbe cessare alle ore 4 del mattino, si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a non uscire di casa.

Al momento le criticità maggiori riguardano la presenza di acqua lungo le strade: le caditoie, pur ricevendo correttamente il flusso d’acqua, non riescono a farla defluire rapidamente a causa dell’abbondanza delle precipitazioni.

Le nostre squadre di Protezione Civile stanno monitorando la situazione e sono a disposizione per interventi sul territorio”.

Sara Paoli, sindaca Collesalvetti: “Le piogge intense di queste ultime ore hanno determinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile. Il territorio è monitorato dalle squadre di protezione civile. Si sono verificati allagamenti di alcune strade, nelle quali sono già in azione le squadre reperibili.

La sindaca Sara Paoli invita i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti e a restare informati attraverso i canali istituzionali dove verranno diffusi tutti gli aggiornamenti”.

Foto Polizia Municipale Campi Bisenzio