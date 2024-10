Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta meteo prorogata: continua il maltempo in Toscana

Allerta meteo prorogata anche domenica 20 ottobre. Non si ferma il maltempo in Toscana.

Continua a piovere dopo il disastro di questi giorni in Toscana, con i territori di Campiglia Marittima, Suvereto, Castelfiorentino sott’acqua. L’esondazione dei fiumi Elsa e Cornia. La tracimazione del fiume Cecina. Siena in ginocchio.

Ancora colpita Montecatini Val di Cecina, che poche settimane fa ha visto la furia del torrente Sterza portare via con sé nonna e nipotino di cinque mesi

Nubifragi in seguito ai quali il presidente della Regione Toscana Giani dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale ha scritto al ministro Musumeci per chiedere lo stato di emergenza nazionale.

Grande lavoro del sistema di protezione civile regionale e dei vigili del fuoco.

Continua a piovere su gran parte della Toscana, interessata nella giornata di oggi, sabato 19 ottobre, da precipitazioni generalmente di debole intensità, più insistenti su alto Mugello e sui crinali appenninici orientali, con attenuazione dalla tarda serata. Con allerta meteo gialla.

Per domani, domenica 20 ottobre, sono attese precipitazioni deboli ma insistenti sull’alto Mugello.

Per questo, la sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha confermato il codice giallo per la giornata di sabato prorogandolo alla giornata di domenica per rischio idraulico al reticolo principale nel Valdarno inferiore, in Valdelsa e Valdera e in Val di Cornia (fino alle ore 8) e per rischio idrogeologico sul reticolo minore nelle aree del Reno e della Romagna Toscana (fino alle ore 14).

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana

Lia Burgalassi, sindaca di Cecina, nel pomeriggio di sabato 19 ottobre annuncia: “Viabilità completamente ripristinata. Muovetevi comunque con cautela”

Intanto la Provincia di Siena, presidente Agnese Carletti, via Fb sabato 19 ottobre: “A seguito dell’esondazione del fiume Elsa in prossimità della località Petrazzi nel Comune di Castelfiorentino, e della persistente difficoltà a transitare in sicurezza lungo la Sr 429/bis di Val d’Elsa, la Provincia di Siena ha ordinato la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia della strada regionale 4297Bis di Val d’Elsa al km 11+900 circa nel Comune di San Gimignano, in corrispondenza della rotatoria di Badia a Elmi, direzione Empoli. La chiusura si è resa necessaria per ragioni di sicurezza della circolazione stradale e a tutela dell’incolumità pubblica fino al ripristino delle normali condizioni. Per il periodo interessato alla chiusura il traffico veicolare sarà deviato sul raccordo autostradale Siena Firenze, come meglio evidenziato dalla segnaletica presente sul posto”

Francesco Ferrari, sindaco Piombino: “La pioggia non accenna a smettere. Molte campagne, specie le aree intorno a Riotorto e alla Geodetica, risultano allagate. Il Centro operativo comunale è ancora aperto e operativo anche grazie al prezioso contributo dei volontari delle associazioni di Protezione civile. Adesso è il momento di gestire l’emergenza, quando il peggio sarà passato procederemo con la conta dei danni che, purtroppo, riguardano molte aziende agricole del territorio. Invito tutti ad evitare spostamenti non necessari e a non abbassare la guardia”.

Jessica Pasquini, sindaca di Suvereto: “La nostra comunità ha subito una ferita profonda, serviranno mesi per ripristinare. Il Comune e la protezione civile sono a disposizione, restiamo uniti e solidali per superare questo momento”.

Alberta Ticciati, sindaca Campiglia Marittima: “Un aiuto per tutti. La sindaca e la giunta stanno lavorando per attivare gli aiuti da parte del volontariato regionale e locale a supporto delle famiglie e delle persone colpite da questo evento straordinariamente inteso che si è abbattuto sul nostro territorio”.

Francesca Giannì, sindaca Castelfiorentino annuncia sabato 19 ottobre via social: “Allerta meteo – lavori sulla Pesciola In corso i lavori sull’argine del Rio della Pesciola. Siamo sul posto con la giunta da ieri per documentare tutto”

Francesco Auriemma, sindaco Montecatini Val di Cecina: “Siamo stremati, stiamo vivendo un mese da incubo per il maltempo che torna a colpire in maniera durissima il territorio comunale. Purtroppo sembra di non essere mai preparati abbastanza, e ogni volta è ripetere un maledetto da capo, con la zona de La Gabella, il luogo del martirio del 23 settembre, nuovamente invasa dall’acqua. Nella frazione di Ponteginori, insieme ai carabinieri abbiamo suonato il campanello casa per casa per chiedere ai cittadini di spostare le auto e, nell’eventualità, di mettersi al riparo. Il fiume Cecina, nella frazione, ha lambito le abitazioni oltre a straripare nei campi”.