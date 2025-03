Allerta rossa prorogata in Toscana. Musumeci firma mobilitazione nazionale straordinaria Protezione Civile. Piena Arno

Getting your Trinity Audio player ready...

Allerta rossa prorogata in Toscana. Ministro Nello Musumeci firma mobilitazione nazionale straordinaria Protezione Civile richiesta da Eugenio Giani, presidente Regione Toscana

Toscana con allerta meteo rossa dichiarata per rischio idraulico venerdì 14 marzo per le province di Pisa, Livorno, Prato, Firenze, Pistoia, Arezzo, prorogata a sabato 15 marzo per rischio idraulico per le stesse province.

Con allerta arancione per rischio idrogeologico in gran parte della Toscana sabato 15 marzo.

Piena dell’Arno attesa in serata a Firenze, nella notte a Pisa.

Giani: “A Firenze como di piena previsto questa sera. Portata attuale 1400 mc/secondo tra primo e secondo livello”

Sindaca Sara Funaro invita “i cittadini a restare a casa, se dovessero emergere ulteriori criticità le aggiorniamo. E un invito anche a non mettersi in macchina, anche per lasciare le strade più libere possibili per facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di necessita”.

Attivato nel pomeriggio di venerdì 14 marzo scolmatore dell’Arno a Pontedera, con tre paratoie su cinque dell’opera di presa che sono state spalancate per consentire il deflusso del fiume e alleggerire l’ondata di piena su Pisa prevista in nottata.

Giani: “Tutto il sistema regionale sta dando il massimo in queste ore difficili nei vari territori centro- settentrionali. In corso centinaia di interventi di soccorso con squadre da tutta la Toscana”.

È stata disposta venerdì 14 marzo la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Toscana, con decreto firmato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Il provvedimento si rende necessario “in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio regionale. In tal modo, per fronteggiare la situazione emergenziale in atto, il Dipartimento della Protezione civile potrà assicurare il coordinamento dell’intervento a supporto delle autorità regionali di protezione civile, per concorrere al contrasto degli eventi”.

Sono centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco. Nella Sesto Fiorentino alluvionata, blocchi di cemento posizionati sul torrente Rimaggio

Peggiora la situazione nel territorio Empolese Valdelsa dove i sindaci hanno chiuso i ponti sull’Arno: Calamandrei in località Avane, il ponte alla Motta a Marcignana e il ponte Alcide De Gasperi Centro Urbano.

A Vicchio, informa il Comune, “Per tutta la notte postazioni letto e accoglienza

Per coloro che a causa dell’emergenza meteo sono impossibilitati a fare rientro alle proprie abitazioni o sono sfollati, è allestita presso il palazzetto dello sport un’area ricovero con postazioni letto e accoglienza per tutta la notte”.

A Campi Bisenzio

, rende noto il sindaco Andrea Tagliaferri in sopralluogo con sindaca Città Metropolitana Firenze Sara Funaro, “Vista la piena del fosso Macinante, come da ordinanza n. 115/2025, è in corso l’evacuazione dei piani interrati, seminterrati, piani terra, e garage nella Via dei Bassi e Via delle Molina nella zona di San Donnino”.

Evacuazione di 8 famiglie a Capraia e Limite, Firenze, a causa di una frana che minaccia alcune abitazioni. In particolare, l’ordinanza di evacuazione, fa sapere il Comune, riguarda tre immobili in via Ridolfi e via San Biagio ed è stata presa in via precauzionale. Alcune famiglie hanno già trovato una sistemazione mentre per altre l’amministrazione comunale si è attivata per individuare una soluzione.

Evacuazioni in vari comuni dell’area fiorentina in seguito all’ondata di maltempo. Interessati territori dei comuni di Campi Bisenzio, Fucecchio, Dicomano, Rufina, Pontassieve, Pelago, nella frazione di Contea nel comune di Londa, San Piero a Sieve e Marradi. Il bilancio sarebbe emerso durante una riunione della sala integrata di Protezione civile metropolitana e prefettura di Firenze. La situazione è in corso di monitoraggio e squadre della Protezione civile e della viabilità della Città metropolitana sono impegnate sul territorio.

Situazione Arno aggiornata da Giani.

Pontedera al secondo livello, portata 2550 metri cubi al secondo stabile

Pisa al secondo livello a 4,7 metri Ponte a Signa al secondo livello a 8,3 metri San Giovanni alla Vena al secondo livello a 7,1 metri Fucecchio al secondo livello a 5,7 metri stabile Bagno a Ripoli al primo livello Firenze sempre al primo livello portata 1350 mc/s con transito del colmo di piena previsto questa sera

Altri fiumi: Transito della piena Sieve a Dicomano e San Piero a Sieve al secondo livello Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano e Ponte alle Vanne al secondo livello Era a Ponsacco al primo livello in diminuzione Bisenzio a San Piero a Ponti al secondo livello Tora a Collesalvetti al secondo livello Fine a Castellina Marittima al secondo livello Steccaia a Cecina al primo livello Stella a Quarrata al secondo livello Brana ad Agliana al secondo livello Cascina a Ponsacco al primo livello Lamone a Marradi al primo livello in calo

Giani: “Era dal 2022 che non veniva aperto. Lo scolmatore d’Arno è un’opera strategica della Regione Toscana, realizzata per diminuire la portata del fiume nel Pisano.

Inizia con le opere di presa a Pontedera e termina in mare a Calambrone.

Sul posto anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che poco prima era all’apertura delle casse di espansione del bacino di Roffia lungo l’Arno a San Miniato”

Il Coordinamento delle Misericordie Area Fiorentina è attivo sin dalle prime ore dell’emergenza maltempo che ha colpito la Toscana, con particolare attenzione alle aree di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e dell’Alto Mugello, tra cui Barberino del Mugello e Vicchio. Le squadre di volontari stanno operando in convenzione con i Comuni per prestare soccorso alle persone in difficoltà.

“Dall’inizio dell’emergenza – dichiara Edoardo Berionne, referente del Coordinamento delle Misericordie – i nostri volontari sono impegnati su più fronti, garantendo assistenza alla popolazione e supporto alla Protezione Civile. Al momento continuiamo a monitorare gli sviluppi con la massima attenzione.”

Le Misericordie stanno intervenendo nelle zone più colpite, in particolare nei punti dove si sono verificati allagamenti. Il Coordinamento invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a evitare spostamenti non necessari, in attesa di ulteriori aggiornamenti sull’evolversi della situazione.

Vigili del Fuoco: “Il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo nazionale è formato da 539 unità, che stanno operando con 175 mezzi e due elicotteri Drago“. Lo rendono noto gli stessi vigili del fuoco spiegando che le squadre sono al lavoro da stamattina per far fronte ai danni causati dalle forti piogge. “Criticità a Firenze, dove sono in atto operazioni di soccorso a Sesto Fiorentino per allagamenti generati dall’esondazione del torrente Rimaggio. A Prato le squadre sono impegnate per soccorsi nelle zone di Carmignano, Poggio a Caiano e nell’area sud del capoluogo toscano”. Tra gli interventi nel Fiorentino, secondo quanto si apprende, tre persone sono state evacuate via insieme al loro cane a Gattaia, nel comune di Vicchio in Mugello, con l’elicottero. Soccorso a Ponte a Vicchio un uomo che si era rifugiato sul tetto della sua auto.