Alluvione Emilia Romagna, Toscana in aiuto. Smottamenti in Alto Mugello.

Giani: "Protezione civile Toscana in Emilia Romagna con personale, mezzi, squadre soccorso acquatico. Colonna mobile per assistenza ai cittadini di Marradi, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio". In Alto Mugello caduti oltre 200 mm di pioggia. A Marradi strade interrotte e scuole chiuse