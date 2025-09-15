17.5 C
Anno scolastico al via, la Regione Toscana al fianco degli studenti

Il presidente Giani e l’assessora Nardini partecipano all’avvio delle lezioni: incontri, momenti di riflessione e misure per garantire diritto allo studio

Cronaca
REDAZIONE
FIRENZE – Alla vigilia della prima campanella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rivolto un messaggio di incoraggiamento a tutte le studentesse e gli studenti: un augurio di buon inizio per un anno da vivere come occasione di crescita e di nuove sfide.

Domani, 15 settembre, il presidente visiterà le scuole di Figline-Incisa e Barberino di Mugello. Nel suo intervento ha ricordato il ruolo fondamentale della scuola pubblica come spazio di formazione e pari opportunità, sottolineando l’impegno della Regione per garantire strumenti concreti a sostegno delle famiglie.

Proprio quest’anno prende avvio l’iniziativa Libri gratis, che consentirà a circa 32mila famiglie con Isee inferiore a 15800 euro di ricevere i testi scolastici senza costi, un aiuto concreto per rendere effettivo il diritto allo studio.

Non sarà solo il presidente a portare il saluto istituzionale. Anche l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini parteciperà al primo giorno di scuola, accompagnata dal dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Pisa. La giornata inizierà alle 7,50 all’Istituto Comprensivo di Santa Croce sull’Arno, per poi proseguire a Pontedera: prima al Liceo Montale, poi al Liceo 25 Aprile, all’Ipsia Pacinotti, dove alle 10 si terrà un minuto di silenzio per le vittime della guerra. A seguire, visita anche all’Istituto Tecnico Enrico Fermi e all’Iti Marconi.

Un inizio di anno scolastico che la Regione ha scelto di vivere accanto agli studenti e alle loro famiglie, con un messaggio chiaro: la scuola è il cuore della comunità e il suo futuro.

