lunedì 9 Febbraio 2026
Autolinee Toscane in trasferta olimpica: 29 autisti al volante per Milano-Cortina

Sette pullman partiti dalla regione gestiscono gli spostamenti per la manifestazione internazionale

Foto di: Sito web / Autolinee Toscana
FIRENZE – Mentre le competizioni di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo dopo l’apertura ufficiale del 7 febbraio, c’è un pezzo di Toscana che lavora dietro le quinte per far muovere la macchina olimpica. Autolinee Toscane ha distaccato una flotta operativa sulle Alpi, garantendo i collegamenti in uno degli scenari più complessi e affascinanti dell’evento.

Il servizio, in realtà, è partito con largo anticipo rispetto alla cerimonia inaugurale. Già dal 20 gennaio, infatti, una squadra di 29 autisti specializzati si sta alternando alla guida di 7 mezzi dell’azienda regionale. Il loro compito non è semplice trasporto, ma un vero e proprio supporto logistico al “villaggio dello sport”: i bus toscani sono impiegati come servizio di noleggio per accompagnare atleti, staff organizzativo e addetti ai lavori tra le varie sedi di gara. Le rotte coprono un’area vasta e strategica: dalla Val di Fiemme a Predazzo e Tesero, passando per Trento fino a raggiungere i poli di Cortina e Dobbiaco.

Per Franco Middei, Amministratore Delegato di Autolinee Toscane, la presenza ai Giochi è un attestato di stima professionale. “È un riconoscimento alla qualità dei nostri servizi e delle nostre persone”, ha commentato il manager, sottolineando come questa partecipazione porti il nome della Toscana in una vetrina mondiale. L’azienda sta affrontando l’impegno con lo stesso spirito degli atleti in gara: precisione, affidabilità e capacità di adattamento, trasformando ogni turno di guida in una performance di alto livello al servizio dello sport internazionale.

© Riproduzione riservata

