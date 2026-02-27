Autobus di linea con otto persone a bordo finisce fuori strada dopo l’incidente

FOIANO DELLA CHIANA – Paura all’alba a Foiano della Chiana.

Alle 5,30 circa il comando dei vigili del fuoco di Arezzo è intervenuto con tre squadre, provenienti dal distaccamento di Cortona e dalla sede centrale, per un incidente stradale sulla provinciale 27, Via di Arezzo, nel comune di Foiano della Chiana.

Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato, un’autovettura e un autobus in servizio pubblico di linea. Nello scontro l’autobus è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco, all’interno otto persone.

I vigili del fuoco, hanno dapprima aperto un varco x accedere all’interno dell’autobus e successivamente immobilizzato ed estratto i feriti affidandoli poi alle cure del personale sanitario. L’autogru dei vigili del fuoco sta inoltre provvedendo al recupero dell’autobus.

Sul posto i carabinieri per individuare le cause del sinistro e i mezzi del 118.