venerdì 27 Febbraio 2026
Ucraina, l’Ue a mani vuote e Trump gira al largo – Ascolta

I vertici dell’Ue si sono recati a Kiev a mani vuote nel quarto ‘anniversario’ dell’inizio dell’invasione su larga scala della Russia. Ursula von der Leyen e Antonio Costa, al di là delle parole, non hanno potuto annunciare nulla di concreto a beneficio del Paese che entra nel quinto anno di guerra, un chiaro segno del mutamento del clima in Europa sulla questione ucraina.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

