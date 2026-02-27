Ucraina, l’Ue a mani vuote e Trump gira al largo – Ascolta

I vertici dell’Ue si sono recati a Kiev a mani vuote nel quarto ‘anniversario’ dell’inizio dell’invasione su larga scala della Russia. Ursula von der Leyen e Antonio Costa, al di là delle parole, non hanno potuto annunciare nulla di concreto a beneficio del Paese che entra nel quinto anno di guerra, un chiaro segno del mutamento del clima in Europa sulla questione ucraina.

