Presidente di Mps e ministro del tesoro: Firenze e la Toscana piangono la morte di Piero Barucci

FIRENZE – Si è spento oggi (26 febbraio) a Firenze, all’età di 92 anni, Piero Barucci, una delle figure più autorevoli e poliedriche del panorama economico e istituzionale italiano del dopoguerra. Nato nel capoluogo toscano il 29 giugno 1933, Barucci ha attraversato da protagonista le stagioni più delicate della storia finanziaria del Ppese, legando indissolubilmente il suo nome a snodi cruciali come la guida del Monte dei Paschi di Siena e il ministero del Tesoro.

La sua carriera è stata un raro esempio di sintesi tra accademia e alta gestione. Laureatosi a Firenze nel 1959, è tornato nella sua università come docente e preside della facoltà di economia e commercio, dopo aver insegnato anche a Siena. Ma è nel mondo bancario che Barucci ha lasciato un’impronta indelebile: presidente di Mps dal 1983 al 1990 e dell’Abi dal 1987 al 1991, ha vissuto in prima linea la trasformazione del sistema creditizio italiano, ricoprendo anche il ruolo di amministratore delegato del Credito Italiano e sedendo nel consiglio di amministrazione dell’Iri.

Il suo impegno civile ha toccato l’apice nei primi anni Novanta, quando fu chiamato a guidare il ministero del Tesoro tra il 1992 e il 1994, servendo prima nel governo di Giuliano Amato e successivamente in quello di Carlo Azeglio Ciampi. Erano gli anni della tempesta finanziaria, delle privatizzazioni e del cammino verso l’euro, sfide che Barucci affrontò con la proverbiale sobrietà e competenza che lo hanno sempre contraddistinto.

Dopo l’esperienza di governo, Barucci ha continuato a servire le istituzioni per sette anni all’interno dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, confermando la sua vocazione per la tutela degli equilibri economici nazionali.

Il presidente Eugenio Giani esprime a nome di tutta la Regione Toscana profondo cordoglio e commozione per la morte dell’ex ministro Piero Barucci, scomparso oggi all’età di 92 anni.

“Con la scomparsa di Barucci – sottolinea Giani – se ne va uno degli economisti italiani più importanti e un fine uomo delle istituzioni su cui l’Italia ha potuto contare nei momenti di difficoltà”.

“Una persona dalla grande umanità e una personalità di spicco che con spirito di servizio ha messo a disposizione del Paese il suo sapere, la sua saggezza e la sua professionalità”, aggiunge il presidente, che di Barucci ricorda sia il suo ruolo in un passaggio delicato delle vicende industriali di Firenze come quello della vendita di Nuovo Pignone da Eni a General Electric, sia la sua passione per la Fiorentina, che lo portò a contribuire come consulente al rilancio della società viola dopo il fallimento nel 2002.

“La morte di Piero Barucci priva Firenze e la Toscana di una figura di altissimo profilo, un economista rigoroso e un protagonista delle istituzioni nazionali che non ha mai reciso il legame con la sua città natale”. Così la presidente del consiglio regionale Stefania Saccardi.

“Nato e vissuto a Firenze, Barucci ha sempre seguito le vicende cittadine da osservatore attento e partecipe – prosegue Saccardi –, offrendo riflessioni lucide e mai banali sui cambiamenti economici e sociali, dal turismo alla manifattura, fino alle grandi dinamiche finanziarie. Anche dopo gli incarichi di vertice – dalla presidenza del Monte dei Paschi di Siena alla guida dell’Associazione Bancaria Italiana, fino al Ministero del Tesoro nei governi Amato e Ciampi – il suo sguardo è rimasto profondamente radicato nella realtà fiorentina. Un attaccamento autentico, mai formale, fatto di memoria, studio e partecipazione civile. La Toscana perde un uomo che ho avuto modo di conoscere e apprezzare nelle istituzioni, che ha contribuito con competenza e senso dello Stato alla modernizzazione del Paese e che ho avuto l’onore di conoscere personalmente e di incontrare più volte negli anni passati apprezzandone l’ironia, la sagacia tipica dei fiorentini. Alla sua famiglia – conclude la presidente – rivolgo le più sentite condoglianze, a nome mio personale e dell’intero Consiglio regionale della Toscana”.