Dà in escandescenze e rompe la vetrata di ingresso della polizia locale di Fucecchio

Un uomo ha provato a entrare con la forza negli uffici per un chiarimento: sul posto carabinieri e la pattuglia esterna

Cronaca
REDAZIONE
Dà in escandescenze e rompe la vetrata di ingresso della polizia locale di Fucecchio (foto comune di Fucecchio)
Meno di 1 ' di lettura

FUCECCHIO – Nel tardo pomeriggio di mercoledì (25 febbraio) si è verificata un’aggressione nei confronti del personale della polizia locale nella sede di via Battisti.

Nell’orario di chiusura un uomo ha provato a entrare con la forza negli uffici per avere dei chiarimenti in merito a un intervento svoltosi nel primo pomeriggio nel territorio comunale. L’uomo ha danneggiato la vetrata della porta d’ingresso e gli agenti , che si trovavano all’interno per attività d’ufficio in orario di non apertura al pubblico, hanno chiamato i carabinieri e i colleghi della pattuglia esterna, che sono giunti sul posto subito dopo per riportare l’uomo a più miti consigli.

Si è recata sul posto anche la sindaca di Fucecchio, Emma Donnin.

© Riproduzione riservata

