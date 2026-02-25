Sgomberato un edificio occupato nella prima periferia di Firenze

FIRENZE – Nella giornata di ieri (24 febbraio) è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dalla competente autorità giudiziaria, su un immobile di via Masaccio, a Firenze, a seguito della denuncia sporta dalla proprietà per occupazione abusiva.

All’esito delle operazioni concluse nel tardo pomeriggio di ieri, effettuate da personale della Polizia, dei vigili del fuoco e della polizia municipale con la collaborazione dei Servizi Sociali del Comune di Firenze per gli aspetti di competenza, sono stati sgomberati 10 appartamenti, con 16 occupanti di varia nazionalità presenti all’interno, tra cui un minore.

Le attività si sono sviluppate senza criticità ed al termine l’immobile è stato riaffidato ai legittimi proprietari ai fini della messa in sicurezza.

Gli operatori dei servizi sociali si sono occupati di monitorare le situazioni di fragilità. Non si è resa necessaria in questa fase l’accoglienza temporanea: gli operatori proseguiranno comunque a monitorare gli eventuali bisogni nei giorni a seguire per garantire le soluzioni e i percorsi più adeguati.