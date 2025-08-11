33.7 C
Caldo record a Firenze: bollino rosso e 41 gradi all’ombra

Il capoluogo toccherà temeperature molto elevate nell'ambito dell'ondata di calore record in Toscana con l’anticiclone africano: rischi per la salute

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Immagine di freepik
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – Firenze e Prato stanno vivendo e si stanno preparando a vivere alcune delle giornate più calde dell’estate, con temperature che raggiungeranno punte di 39-40 gradi e picchi fino a 41,4.

L’anticiclone africano, responsabile di questa ondata di calore, porta valori oltre i 36 gradi in gran parte del Paese, rendendo la giornata rovente anche in molte altre regioni.

Secondo il bollettino nazionale del Ministero della Salute, Firenze è stata ieri (10 agosto) l’unica città italiana in bollino rosso, segnalando un rischio elevato per anziani, bambini e persone con patologie croniche.

In altre tredici città, tra cui Roma, Milano e Bologna, è stato emesso bollino arancione, mentre altre località hanno ricevuto avvisi gialli o verdi.

Gli esperti raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere una buona idratazione e prestare particolare attenzione alle fasce di popolazione più vulnerabili.

© Riproduzione riservata

