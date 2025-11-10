14.3 C
Firenze
martedì 11 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Polizia di Stato, presentato il calendario 2026 alle Terme di Diocleziano

Tra ritratti in bianco e nero e storie di vita quotidiana, la pubblicazione per il 2026 svela le esperienze dietro la divisa

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Rubano un camion con tre milioni di euro in farmaci: arrestati in tre dalla polizia
(foto polizia)
1 ' di lettura

ROMA – Le Terme di Diocleziano, straordinario complesso monumentale nel cuore di Roma, hanno ospitato oggi la presentazione del calendario 2026 della Polizia di Stato. L’evento ha visto la partecipazione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Ccpo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani.

Gli scatti del nuovo calendario sono firmati da Settimio Benedusi e Guido Stazzoni, fondatori del collettivo Ricordi Stampati, progetto nato nel 2018 con l’obiettivo di rendere il ritratto un mezzo di narrazione inclusivo, democratico e accessibile a tutti. L’edizione 2026 alterna fotografie di gruppo e ritratti in bianco e nero di singoli operatori, accompagnati da brevi racconti personali che mettono in luce esperienze, aspirazioni e momenti di vita quotidiana.

Il calendario vuole svelare l’umanità dietro la divisa, il punto d’incontro tra identità professionale e vita privata. Tra le storie raccontate spiccano: Concetta, ispettore all’aeroporto di Malpensa e mamma di Gabriele, che bilancia con passione lavoro e famiglia; Mauro, prossimo al pensionamento, che ha realizzato il sogno di diventare poliziotto sin da bambino; Julia, atleta paralimpica delle Fiamme Oro, che ha ritrovato forza e sorriso grazie alla scherma; e Medy, nato a Mantova da famiglia bengalese, per il quale la divisa rappresenta impegno, servizio e riscatto personale.

Anche quest’anno, parte del ricavato della vendita del calendario sarà destinata a progetti benefici: il programma Unicef Zambia a tutela del diritto all’acqua, in particolare per i bambini, e il Piano Marco Valerio, a supporto dei figli dei dipendenti della Polizia affetti da patologie gravi e croniche.

La presentazione, condotta dalla giornalista Laura Chimenti, ha visto la partecipazione di importanti personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Federico Palmaroli (Osho), Pierpaolo Spollon e Paola Minaccioni, insieme a rappresentanti dell’Unicef e del Museo Archeologico Romano.

Il calendario 2026 sarà acquistabile a partire dal 17 novembre sulla piattaforma Amazon. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale della Polizia di Stato

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.3 ° C
15.7 °
12.7 °
73 %
0.9kmh
2 %
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1459)ultimora (1356)sport (59)demografica (44)attualità (22)campionato (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati