Ciclista sulla FiPiLi: stupore e preoccupazione tra gli automobilisti – Video

Getting your Trinity Audio player ready...

SANTA CROCE SULL’ARNO – Le foto circolate sul gruppo Facebook I Dannati della FIPILI – Firenze Pisa Livorno hanno sollevato un’ondata di polemiche e preoccupazioni e sono diventate super virali in poche ore.

Un ciclista è stato immortalato mentre percorreva la superstrada Fi-Pi-Li, tra Santa Croce sull’Arno e Montopoli in Val d’Arno, dietro a un’auto con le quattro frecce accese.

Il transito delle biciclette sulla Fi-Pi-Li è vietato, ma questo non ha fermato il ciclista e l’automobilista che lo precedeva dal praticare il cosiddetto “dietro macchina”. Un allenamento in cui il ciclista sfrutta la scia dell’auto per aumentare la velocità, simulando una corsa. Una tecnica rischiosa, che richiede grande attenzione da parte di entrambi, ma che su una superstrada trafficata e veloce diventa un gesto di pura incoscienza.

Un comportamento non solo vietato, ma estremamente pericoloso che ha indignato i frequentatori abituali della strada, i quali si sono detti preoccupati per la sicurezza di tutti.

Per fortuna non si sono registrati incidenti, ma l’episodio resta un monito chiaro: il rispetto delle regole è essenziale e la sicurezza non è un dettaglio, ma una responsabilità di tutti.