Il clima della penisola: Siracusa in vetta per ore di sole, la Toscana si difende con Livorno, Firenze e Prato

FIRENZE – Il patrimonio climatico di un territorio costituisce un asset fondamentale per la promozione turistica e per la qualità della vita dei residenti. A misurare questo specifico parametro è una recente indagine condotta dalla piattaforma Holidu, la quale ha elaborato i dati meteorologici raccolti da World Weather Online nel periodo compreso tra il 2012 e il 2026. Lo studio ha quantificato il numero medio di ore di sole mensili registrate nelle 50 principali città italiane, restituendo una mappatura dettagliata delle differenze climatiche lungo la penisola.

La graduatoria nazionale certifica un netto predominio delle regioni meridionali e insulari. La medaglia d’oro spetta alla Sicilia, che piazza al primo posto Siracusa con una media di 272,61 ore di sole al mese, seguita a brevissima distanza da Catania (272,39 ore). Il podio è completato dalla Sardegna, rappresentata dal capoluogo Cagliari (266,02 ore).

La top 10 evidenzia inoltre l’eccellente performance della Puglia, che colloca ben quattro città ai vertici della classifica: Andria (quarta), Bari (quinta), Taranto (ottava) e Foggia (decima). A spezzare l’egemonia delle due isole maggiori e del tacco d’Italia intervengono soltanto Palermo (sesta), l’abruzzese Pescara (settima) e la Capitale, Roma, che si attesta in nona posizione con 246,21 ore di sole mensili.

Il focus sulla Toscana

Analizzando il posizionamento della Toscana all’interno del campione delle 50 città monitorate, emerge un quadro climatico differente rispetto alle latitudini meridionali, ma comunque caratterizzato da specifiche eccellenze territoriali.

A guidare la classifica regionale per esposizione solare è Livorno. La città labronica (152.639 abitanti) si posiziona al 24esimo posto della graduatoria nazionale. Un dato che conferma la spiccata vocazione marittima e turistica del capoluogo tirrenico, la cui costa beneficia di un microclima particolarmente favorevole rispetto alle aree interne della regione.

Scorrendo la classifica, occorre scendere fino alla 43esima posizione per incontrare Firenze. Il capoluogo regionale (361.841 abitanti), pur scontando la propria posizione geografica incastonata in una conca appenninica, mantiene un livello di irraggiamento sufficiente a garantirne l’ingresso nel panel delle 50 città analizzate. Poco distante, al 47esimo posto, si colloca infine Prato (198.091 abitanti), che chiude la rappresentanza toscana all’interno dello studio meteorologico.

La metodologia dell’indagine

La ricerca ha preso in esame i 47 centri urbani più popolosi d’Italia, integrandoli con i capoluoghi di regione demograficamente inferiori (Potenza, Campobasso e Aosta) al fine di garantire un’adeguata rappresentatività dell’intero territorio nazionale. A parità di ore di sole registrate, gli analisti hanno accordato la precedenza in graduatoria alla città con il maggior numero di residenti.