MONTESPERTOLI – Emporio solidale Montespertoli: appello per famiglie più fragili

Emporio solidale Montespertoli, iniziativa di solidarietà del Comune in provincia di Firenze, sindaco Alessio Mugnaini, per sostenere le famiglie in stato di necessità del territorio.

Emporio solidale, inaugurato lo scorso dicembre, invita la comunità a partecipare alla raccolta di beni di prima necessità.

Fino al 25 maggio è possibile donare beni essenziali per sostenere le famiglie più fragildel territorio.

I prodotti di cui c’è più bisogno, illustra il Comune di Montespertoli, sono merendine, biscotti, caffè, farina, latte, olio di semi, tonno, carta igienica, bagno schiuma, detersivo lavatrice, detersivo piatti e detersivo pavimenti. “Sono comunque graditi anche altri prodotti alimentari o per l’igiene della persona e della casa”. L’obiettivo della raccolta è garantire a queste famiglie prodotti di prima necessità che al momento mancano nella struttura.

L’Emporio solidale di Montespertoli, inaugurato a novembre 2023, “è un luogo di accoglienza e di incontro per i nuclei familiari che versano in condizioni di povertà economica e di disagio alimentare e si sviluppa come un punto di incontro, di opportunità e orientamento”.

Ci sono diverse modalità per contribuire a questa causa, rende noto il Comune. Si può donare dalle ore 9 alle ore 13 sabato 25 maggio consegnando i prodotti direttamente davanti alla Coop di Montespertoli. Fino a venerdì 24 maggio si possono donare i prodotti direttamente nella sede della P.A. Croce d’Oro durante gli orari 9-13 e 15-19. Inoltre sarà possibile donare anche nei negozi che espongono la locandina dell’iniziativa.

“Ogni gesto di solidarietà, grande o piccolo, farà la differenza per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà”.

L’Emporio solidale è un progetto in collaborazione tra Comune di Montespertoli, Misericordia, Caritas e P.A. Croce d’Oro