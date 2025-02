La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico dei corsi d’acqua minori in tutta la regione, ad eccezione di Casentino, Valdarno Superiore, Valdichiana e Valtiberina, con validità dalle 17 di sabato 8 alle 12 di domenica 9 febbraio.

Inoltre, codice giallo per rischio idraulico dei corsi d’acqua maggiori sulla costa meridionale fino alle 17 di domenica 9 febbraio.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Piogge e rovesci in estensione dalla costa verso l’interno. Le precipitazioni proseguiranno anche nel corso della notte e tenderanno a cessare nel corso della mattina di domenica 9 febbraio. Massimi fino a 60-80 mm su costa centro meridionale, Arcipelago, grossetano e a ridosso dell’Appennino Pistoiese e pratese, fino a localmente 30-40 mm sulle altre zone”.

Comune di Livorno: “La Protezione civile regionale ha prolungato la validità del codice giallo in corso per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Per Livorno e Gorgona, così come su gran parte della Toscana, il codice giallo sarà in vigore fino alle ore 12 di domenica 9 febbraio.

Possibilità di temporali, vento da est sud-est con raffiche fino a 60-70 km/h, mari molto mossi al largo”.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione allerta meteo del sito della Regione Toscana