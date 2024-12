Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Giornata nazionale persone scomparse: la mamma di Kata legge i nomi dei bambini.

Giovedì 12 dicembre è Giornata nazionale delle persone scomparse, istituita nel 2019 per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che coinvolge migliaia di famiglie e vede impegnate nelle ricerche forze dell’ordine e vigili del fuoco oltre a molte associazioni che si dedicano anche a supportare i parenti degli scomparsi.

In Toscana nei primi sei mesi 2024 sono 585 le denunce di scomparsa, come si legge nel report del commissario straordinario di Governo delle persone scomparse.

Sono undici in più rispetto allo stesso periodo 2023

Di queste 585 persone, 202 sono ancora da ritrovare

Tra loro c’è la piccola Kata, Kataleya Alvarez, scomparsa a cinque anni il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor a Firenze e non ancora ritrovata.

Ed è proprio la mamma di Kata in piazzale Michelangelo a Firenze a leggere i nomi dei bambini scomparsi a partire dalle 18.30.

Mentre a Potenza presso il presidio legalità del Cestrim verranno letti i nomi degli adulti scomparsi. Con la famiglia di Elisa Claps, la ragazza scomparsa a Potenza il 12 settembre del 1993 e il cui cadavere fu ritrovato dopo 17 anni, il 17 marzo 2010, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità

L’iniziativa è in collaborazione tra Penelope Italia e il Presidio Libera di Potenza.

Firenze e Potenza sono le due città italiane sede della cerimonia.

Penelope Italia: “Chiediamo un piccolo gesto simbolico: un nastro verde sui vestiti, illuminare di verde speranza un davanzale, una finestra, l’albero di Natale, affinché questo gesto simbolico sia il faro della speranza che deve sempre rimanere acceso su vicende ancora non risolte e illumini nuovamente il cercare risposte per le tantissime storie ancora senza esito. Questo doppio appuntamento rappresenta un’importante occasione per mantenere viva l’attenzione e la memoria su una questione che riguarda la dignità e il diritto alla verità per tutte le persone scomparse.

Dunque sono 585 le denunce di persone scomparse nel primo semestre 2024. Di queste, si legge nel report del commissario straordinario di governo, 267 sono italiane, di cui 108 minori. E 318 sono straniere, di cui 272 minori.

Come si legge nel sito del Ministero Interno in merito alla Giornata nazionale persone scomparse, “L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per richiamare l’attenzione della società civile sul fenomeno, con un duplice obiettivo: migliorare le procedure operative degli enti preposti alla ricerca e stimolare la partecipazione attiva di tutta la comunità.

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Saverio Ordine, ha espresso in questa giornata la sua vicinanza alle famiglie coinvolte e ribadisce il proprio impegno nel promuovere la sensibilizzazione sul tema.

La finalità è creare una cultura improntata alla tempestività e alla consapevolezza, elementi indispensabili per affrontare in modo efficace il dramma delle persone scomparse”.