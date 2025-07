La Regione continua ad investire sulle tecnologie in sanità: rispettati i tempi del Pnrr

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Regione continua ad investire sulle tecnologie in sanità. Apparecchi come gamma camere, risonanze magnetiche, angiografi di ultima generazione, tomografi e sistemi radiologici di vario tipo, tanto per fare qualche esempio. E lo fa rispettando i tempi imposti dal Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, con cui questo investimento è stato finanziato.

Sono 120 le grandi apparecchiature che la Regione ha programmato di acquistare con questi fondi: 107 sono già entrate in funzione (93 a dicembre del 2024) ed altre tredici lo saranno entro la fine dell’anno in corso. Un investimento complessivo da 69,8 milioni di euro.

“Ancora una volta – dichiara l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini – la Toscana ha dimostrato di sapere bene organizzare e programmare la spesa, rispettando le scadenze imposte ed utilizzando tutte le risorse a disposizione. Lo possiamo fare grazie ad una macchina organizzativa ben rodata e strutturata. Credo inoltre che sia importante – aggiunge – ribadire con forza il valore che a suo tempo ha avuto la scelta di prevedere una missione del Pnrr specifica per la salute perché, in una fase difficilissima a causa del sottofinanziamento nazionale, queste risorse insieme a quelle regionali consentono di fare passi in avanti, continuando ad investire nell’ammodernamento tecnologico dei nostri ospedali e nella tutela del diritto alla salute”.