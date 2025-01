Getting your Trinity Audio player ready...

Maltempo in Toscana: prorogata allerta meteo

Maltempo in Toscana, prorogata allerta meteo con codice giallo fino a mercoledì 29 gennaio per vento forte e mareggiate.

Toscana colpita nella notte e nella giornata di martedì 28 gennaio da forti temporali con allagamenti anche a Firenze. In via Mariti i vigili del fuoco hanno salvato una persona rimasta intrappolata nel sottopasso allagato.

A Scandicci la sindaca Claudia Sereni ha attivato il Coc Centro operativo comunale, con il territorio colpito da allagamenti. Allagamenti viabilità anche a Montespertoli. Attivate idrovore fiume Magra.

Chiusa strada statale 65 della Futa in entrambe le direzioni nel comune di Vaglia (km 15) nella Città Metropolitana di Firenze, dove le abbondanti piogge che stanno interessando l’area hanno causato l’esondazione di un torrente e la colata di fango e detriti sul piano viabile. Traffico deviato. Il personale Anas è intervenuto per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “E’ stata una mattinata difficile per il maltempo. Arrivo dalla sala della Protezione civile a Novoli. Ormai la nostra principale allerta si sta concentrando sul Mugello, l’Alto Mugello, sul Casentino e la Valtiberina però in questo momento la situazione sta orientandosi per fortuna in senso positivo. La nottata è stata dura, con frane e allagamenti dall’area di Massa Carrara alle aree appenniniche, spero comunque che non ci siano segnalazioni oltre a quelle che ho avuto finora di maggiore gravità. Il sistema ha retto, nonostante le precipitazioni abbiano superato i 200 millimetri. Ormai le bomba d’acqua stanno diventando una dimensione tipica, per fortuna abbiamo fatto tanti lavori perché onestamente, di fronte a queste precipitazioni, in altri momenti avremmo avuto molti più danni”.

Claudia Sereni, sindaca Scandicci, provincia Firenze: “Sul territorio stanno operando personale della Protezione Civile, Polizia Municipale, tecnici dell’ufficio Ambiente, volontari di Croce Rossa, Racchetta e Humanitas. Le zone maggiormente colpite dagli allagamenti sono quelle di via di Triozzi, via di Rinaldi, via di Castelpulci e via delle Fonti. In azione anche delle idrovore per liberare alcuni scantinati e abitazioni al piano terra interessate da allagamenti. In corso interventi dei tecnici dell’ufficio Ambiente per la ricognizione e messa in sicurezza di rami pericolanti. La situazione è sottoposta a costante monitoraggio ma si raccomanda comunque prudenza negli spostamenti. Un ringraziamento sentito va a tutti gli operatori della Protezione Civilealle associazioni di volontariato e a tutti i cittadini che si sono attivati per fronteggiare l’emergenza.

Alessio Mugnaini, sindaco Montespertoli: “Le forti precipitazioni passate e attualmente in corso hanno provocato alcuni allagamenti su viabilità provinciale a Martignana (SP51 Valdorme), sulla sp4 Volterrana e sulla sp 80 a Anselmo. I tecnici del comune stanno monitorando e intervenendo. Vi chiedo di prestare massima attenzione alla guida e di segnalare eventuali problemi”.

Consorzio Bonifica Toscana Nord: “Durante la notte fra lunedì 27 e martedì 28 gennaio il fiume Magra è stato uno dei sorvegliati speciali da parte dei tecnici del Consorzio, a seguito dell’allerta arancione diramata dalla protezione civile: le piogge battenti hanno causato un innalzamento del livello del Magra impedendo al canale urbano che scorre nel cuore di Aulla di scaricare normalmente le acque all’interno dell’alveo.

Le idrovore sono servite a pompare le acque del canale urbano dentro al Magra e a garantire un corretto deflusso nella fase di massima attenzione.

L’attenzione sulla situazione del Magra resta altissima così come su tutto il reticolo idraulico in gestione al Consorzio di Bonifica, dove i tecnici del Consorzio sono al lavoro sin dalle prime ore dell’allerta”.

“Ringrazio il presidente del Consorzio di Bonifica, Dino Sodini, per la collaborazione resa – evidenzia il sindaco di Aulla, Roberto Valettini – Fin dai primissimi istanti della diramazione dello stato di allerta il Comune di Aulla ha avuto una costante collaborazione con l’Ente, ricevendo aggiornamenti sull’andamento delle idrovore attivate per favorire il corretto deflusso di acqua piovana dal canale urbano”.

Autolinee Toscane: “A causa delle intense piogge cadute questa mattina, nella città di Firenze e nella zona del Mugello si sono verificati disservizi, temporanee deviazioni e rallentamenti del servizio di trasporto pubblico locale. Nella città di Firenze, allagamenti in diverse zone, come nella zona del sottopasso delle Cascine e del sottopasso Mariti, hanno costretto alla deviazione momentanea di alcune linee, ed hanno provocato congestionamenti del traffico e inevitabili ritardi su tutta la rete del trasporto pubblico urbano nel suo complesso. Autolinee Toscane in mattinata ha anche attivato un servizio bus sostitutivo richiesto da GEST per coprire una tratta della linea tramviaria, interrotta sulla T1, a causa dell’allagamento in zona Fortezza.

Nella zona del Mugello il servizio extraurbano ha sùbito importanti variazioni e sensibili ritardi a causa della chiusura di diverse strade tra Borgo San Lorenzo e Scarperia, della chiusura di Via Bolognese, tra Vaglia e Fontebuona a causa dell’uscita del fiume Calza, e la chiusura temporanea della Via Faentina per smottamenti, obbligando a deviare le corse di collegamento con Firenze tramite A1 o Via Pontassieve sulla base delle convenienze di traffico. Autolinee Toscane si è subito attivata, con un costante flusso di informazioni, condivise con il customer care e quindi fornite ai numerosi utenti che si sono rivolti all’azienda per avere notizie. Notifiche delle deviazioni sono state inviate tramite l’APP ufficiale e un avviso su possibili problemi al servizio è stato messo in evidenza sul sito web www.at-bus.it , dove sono stati inseriti anche gli avvisi per ogni linea interessata. Per informazioni specifiche si consiglia di consultare gli avvisi sulle linee interessate, chiamare il numero verde ( 800 14 24 24 ) e seguire informazioni sui social (X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane). L’azienda sta monitorando gli sviluppi e valuterà di volta in volta la situazione, coordinati con enti locali, definendo le modalità e tempi del ripristino del servizio a seguito della riattivazione della viabilità o nuove disposizioni sulla base delle necessità specifiche”.

Allerta meteo prorogata

: Al seguito del fronte freddo che è transitato questa mattina con temporali sulle zone settentrionali, sulla Toscana persistono condizioni di instabilità con possibili rovesci e occasionali temporali. In serata è prevista una nuova accentuazione dell’instabilità sulle zone settentrionali, destinata a persistere anche nella prima parte della giornata di domani.

Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un’allerta con codice giallo per vento sulla Toscana meridionale dalle 13 fino alla mezzanotte di martedì 28 gennaio e, sempre per vento, ha prorogato fino alle 6 di mercoledì 29 gennaio l’allerta con codice giallo già emessa per le zone della Romagna-Toscana e della Valtiberina.

Per quanto riguarda le mareggiate, il codice di allerta giallo è prorogato fino alle 7 di mercoledì 29 gennaio ed è esteso a quasi tutta la costa toscana.

A Firenze, illustra il Comune con un comunicato, prima il monitoraggio dalla sala operativa, analizzando i dati che via via arrivavano da meteo-radar, pluviometri e idrometri. E poi l’invio, appena il Mugnone ha superato il primo livello di guardia, di una squadra di tecnici e volontari direttamente sul posto. “Il bollettino del Centro funzionale regionale aveva previsto codice verde per la zona che comprende anche il Comune di Firenze (non erano quindi ipotizzati fenomeni intensi e pericolosi) ma la protezione civile del Comune di Firenze era attiva fin dalle 8 di questa mattina, quando le precipitazioni hanno superato la soglia di attenzione: 14,2 millimetri di pioggia registrati, in un quarto d’ora, alla stazione che si trova al giardino di Boboli e 13,4 mm da quella installata all’Orto Botanico. Ai problemi causati dalla pioggia si erano sommati quelli provocati dal vento che ha toccato, alle 8.15 all’anemometro del giardino di Boboli, la velocità di 38,5 km orari.

Con l’innalzamento fino a 3,31 metri del livello del torrente Mugnone (all’altezza dell’idrometro che si trova a Ponte alle Mosse dove la prima soglia di attenzione è fissata a tre metri, la seconda a quattro) è stata quindi decisa l’apertura dell’unità di crisi. Contemporaneamente cinque squadre con tecnici e volontari è stata inviata sia sul Mugnone che sul Terzolle e sul Fosso Macinante per dare inizio al cosiddetto ‘monitoraggio a vista’ del livello dei torrenti

Complessivamente, su tutta Firenze, sono caduti quasi 39 mm di acqua in tre ore, 45 sono stati registrati in due ore alla stazione che si trova all’Orto Botanico. Il vento, nelle ore successive, è arrivato a toccare quasi 53 km orari”.