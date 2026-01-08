Pioggia e raffiche di vento, torna l’allerta. Sorvegliato speciale il litorale settentrionale

FIRENZE – Il meteo cambia ancora umore. Dopo il freddo, arriva la burrasca. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta per domani, venerdì 9 gennaio. La situazione richiede prudenza, specialmente per chi vive o lavora lungo la costa.

Il pericolo maggiore arriva dal mare. Le raffiche di libeccio e ponente spazzeranno il litorale centro-settentrionale e l’Isola d’Elba fin dalle prime luci dell’alba. Le onde si alzeranno rapidamente: a nord dell’Elba il mare sarà da agitato a molto agitato. La Protezione Civile ha quindi alzato il livello di guardia: dalle ore 12 scatta l’allerta arancione per mareggiate. Per il vento forte, invece, il codice resta giallo per l’intera giornata.

Non solo vento. Dal pomeriggio il cielo si chiuderà anche sulle zone interne. Sono previsti temporali locali sulla Toscana centro-settentrionale, in un’area vasta che va dalla Garfagnana fino al Valdarno superiore. Per queste zone, e per il rischio idraulico sui piccoli corsi d’acqua (reticolo minore), è attivo il codice giallo dalle 8 del mattino fino alla mezzanotte.