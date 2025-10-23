Costa centrale sotto raffiche di 100 chilometri all’ora: prorogata l’allerta arancione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il maltempo non dà tregua alla costa centrale toscana. La Protezione civile regionale ha esteso fino alle 6 di venerdì 24 ottobre l’allerta arancione per vento forte, che riguarda i tratti costieri del centro Toscana e le isole dell’arcipelago.

Durante la notte sono attese raffiche fino a 100 chilometri orari, in particolare sulle zone più esposte. Dalle 6 del mattino di venerdì, il livello di allerta scenderà a codice giallo, in vigore fino alle 18 dello stesso giorno.

Resta alta l’attenzione anche sul fronte del mare. È stato prorogato l’avviso di criticità per mareggiate lungo la costa centro-settentrionale, comprese le isole, dove l’allerta arancione resterà attiva dalle 15 di oggi fino alle 6 di domani. Successivamente, la situazione passerà a codice giallo fino alla mezzanotte di venerdì.

Sulla costa maremmana, l’allerta gialla per mareggiate entrerà in vigore dalle 20 di questa sera e proseguirà anch’essa fino alle 6 di venerdì.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti e a prestare attenzione in prossimità di alberi, impalcature e zone esposte al vento. Si consiglia inoltre di evitare le aree costiere e i moli durante il picco delle mareggiate.