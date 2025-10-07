Un nuovo sguardo sul paesaggio toscano: completati i rilievi aerei regionali

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Uno sguardo dall’alto, nitido e dettagliato, per raccontare la Toscana in ogni suo angolo. La Regione ha completato e pubblicato le nuove ortofoto dei rilievi aerei, un archivio di immagini che copre oltre due milioni di ettari di territorio regionale.

Il rilievo, realizzato tra novembre 2024 e aprile 2025, è stato effettuato in inverno per ottenere una visione più pulita del suolo e del paesaggio, libera dalla vegetazione che in altri periodi ne nasconde le forme. Il risultato è un mosaico di immagini ad alta precisione geometrica, con una risoluzione di 15 centimetri a terra e una resa cromatica in quattro bande spettrali (Rgb + infrarosso vicino).

Ogni dettaglio è stato verificato con un accurato collaudo di qualità, così da garantire la massima affidabilità scientifica e tecnica.

Tutto il materiale è liberamente consultabile e scaricabile dal portale regionale Geoscopio, la piattaforma pubblica che raccoglie e diffonde i dati territoriali della Toscana.

Le immagini possono essere integrate nei sistemi Gis e utilizzate per progetti di ricerca, pianificazione urbanistica e monitoraggio ambientale, diventando così uno strumento prezioso per enti, professionisti e studiosi.

In un momento storico in cui l’Intelligenza Artificiale è sempre più centrale nella gestione del territorio, la qualità e l’accessibilità dei dati pubblici diventano elementi decisivi.

Questa nuova banca dati rappresenta un patrimonio informativo strategico, utile per analizzare le trasformazioni del paesaggio, pianificare interventi sostenibili e supportare le politiche di governo del territorio.

Il progetto è stato realizzato dall’Ufficio cartografico della Regione Toscana in collaborazione con la Compagnia generale delle riprese aeree, unendo competenze tecniche e visione istituzionale. Secondo il presidente della Regione e l’assessore alle infrastrutture, questa iniziativa conferma l’impegno della Toscana per un’informazione georeferenziata aggiornata, precisa e accessibile a tutti.

Un lavoro che unisce tecnologia, conoscenza e tutela del paesaggio, offrendo uno strumento capace di dialogare con le nuove sfide digitali senza dimenticare la bellezza della Toscana vista dall’alto — un territorio che continua a raccontare se stesso anche dal cielo.