Sciopero nazionale 24 febbraio: fasce garanzia bus in Toscana

Lunedì 24 febbraio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Toscana, a causa di uno sciopero nazionale proclamato da USB Unione Sindacale di Base a cui ha aderito USB Lavoro Privato.

Il servizio, rende noto AT, sarà garantito in due fasce orarie: tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29

Questo sciopero, evidenzia AT, coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

“La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore del 9 ottobre 2023 a cui aderì USB fu del 23,44%”.

Lo sciopero nazionale “è stato indetto per contestare il mancato riscontro alla richiesta di parte sindacale di convocazione per il negoziato del rinnovo CCNL autoferrotranvieri internavigatori, ripetutamente sollecitato”.