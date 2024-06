Getting your Trinity Audio player ready...

CIVITELLA VAL DI CHIANA – Scontro tra due auto, ancora una vittima della strada in Toscana.

Scontro tra due auto, incidente stradale mortale lungo la superstrada E78 Grosseto-Fano all’altezza di Tegoleto, nel comune dí Civitella in Valdichiana, Arezzo.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. A perdere la vita Domenico Dezzani, 65 anni.

Trasportato all’ospedale San Donato di Arezzo il conducente dell’altra auto, 40 anni.

E’ la decima vittima della strada in Toscana in pochi giorni.

Sul posto sono intervenuti per i soccorsi la Croce bianca di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata di Monte San Savino e l’automedica di Arezzo. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco. I rilievi di legge effettuati dai carabinieri della compagnia di Arezzo.

Dunque ancora una vittima della strada in Toscana.

Domenica 2 giugno cinque persone sono morte in due tragici incidenti. Tre persone hanno perso la vita in un tragico impatto al casello di Rosignano, provincia di Livorno: Marco Acciai, fiorentino, soltanto 21 anni. Robert Fendt Friendrich, 61 anni, e la moglie Maria Kornelia Schubert, 68 anni.

Due motociclisti sono morti in un tragico scontro a Scansano, provincia di Grosseto: Mattia Cappellani, 19 anni, e Leonardo Di Marte, 38 anni.

Mercoledì 5 giugno hanno perso la vita in un incidente stradale a Grosseto Riccardo Latino, 25 anni, e Francesco Antonio Guglielmucci, 45 anni, appartenenti al 36° Stormo Caccia dell’Aeronautica Militare. Uno scontro frontale tra due auto lungo la strada del Pollino, che dal capoluogo maremmano porta a Marina di Grosseto, vicino all’aeroporto militare.

Davide Sicilia, 29 anni, morto in sella alla sua moto a Firenze, in uno scontro con un minicar.

Achille Benedetti, 76 anni, morto finendo con l’auto contro un albero nel Comune di Bagni di Lucca.