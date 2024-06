Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Scontro moto-minicar: muore ragazzo di 29 anni a Firenze

Scontro moto-minicar, ancora un incidente stradale mortale in Toscana.

A perdere la vita il conducente della moto Davide Sicilia, 29 anni in largo Gennarelli all’incrocio con via Campo d’Arrigo, zona Campo di Marte.

Come illustrato dal Comune di Firenze in un comunicato stampa, alla guida del minicar un minorenne. La dinamica è al vaglio della Polizia municipale.

Davide Sicilia, 29 anni, si era trasferito a Firenze per lavoro. Era arrivato dalla Calabria, da Pagliarelle, in provincia di Crotone e lavorava a Firenze in una ditta che si sta occupando dei lavori del passante ad alta velocità.

Via social è un tam tam di messaggi di cordoglio per Davide Sicilia.

Dunque ancora un tragico incidente mortale lungo le strade della Toscana. Domenica scorsa cinque le vittime della strada. Tre persone morte al casello di Rosignano, provincia di Livorno. E due motociclisti morti a Scansano, provincia di Grosseto.