Tumore del colon retto, in Toscana il test si farà anche in farmacia

FIRENZE – Screening più semplice per il tumore al colon retto. Da oggi il kit gratuito potrà essere ritirato e riconsegnato non solo nei presidi sanitari, ma anche nelle farmacie convenzionate, facilmente riconoscibili da un logo e da una vetrofania.

La novità elimina vincoli rigidi di orario e distanza, rendendo più agevole l’accesso a un controllo fondamentale. In alcune aree urbane era già possibile, ora lo sarà in tutta la Toscana. L’assessorato alla salute si aspetta un aumento delle adesioni, visto che lo screening per il colon retto – basato sull’analisi di un campione di feci per rilevare eventuali tracce di sangue occulto – è sempre stato quello con la partecipazione più bassa tra i programmi istituzionali.

L’obiettivo è chiaro: incentivare la prevenzione, grazie a orari flessibili, maggiore prossimità e al ruolo di consiglio che il farmacista potrà offrire ai propri clienti.

Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato il protocollo d’intesa che sarà firmato da Regione, aziende sanitarie, Ispro e associazioni delle farmacie pubbliche e private. La sperimentazione andrà avanti fino a fine anno, all’interno del progetto nazionale della “farmacia dei servizi”.

In Toscana operano circa 1.300 farmacie, un presidio che la Regione riconosce come parte integrante del sistema sanitario. “La prevenzione – hanno ricordato il presidente e l’assessore – è essenziale per la salute dei cittadini e per la sostenibilità del servizio sanitario”.