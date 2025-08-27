31.5 C
Torna il maltempo e in gran parte della Toscana scatta l’allerta meteo giallo

Per quanto riguarda la tempistica e la localizzazione dei fenomeni la sala operativa comunica che sarà possibile anche un innalzamento ad arancione

REDAZIONE
FIRENZE – Tempo in peggioramento su gran parte della Toscana.

Già oggi (27 agosto) sono previste condizioni di modesta instabilità, con possibili brevi e isolati rovesci, ma è nella giornata di domani che i fenomeni assumeranno carattere di maggiore intensità.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che sarà in vigore dalle 14 di domani (28 agosto) fino alla mezzanotte e che interesserà tutto il territorio regionale ad esclusione delle aree sud-orientali.

La Sala operativa segnale inoltre che, a causa dell’incertezza legata alla previsione, sia per quanto riguarda la tempistica che la localizzazione dei fenomeni, domani sarà possibile un innalzamento del livello di criticità da giallo ad arancione, sempre per temporali forti e rischio idrogeologico/idraulico.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

