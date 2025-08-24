Vinta dalla malattia a 58 anni l’ex pallavolista e allenatrice Meri Malucchi

Getting your Trinity Audio player ready...

LAMPORECCHIO – È venuta a mancare Meri Malucchi, 58 anni, originaria di Lamporecchio. Ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della pallavolo toscana, prima come giocatrice nelle massime serie A1 e A2 – tra cui Firenze ed Empoli –, poi come allenatrice e direttore tecnico della Volley Academy Toscana.

Nel maggio 2024 le è stato diagnosticato un tumore al cervello, una battaglia che ha affrontato con coraggio e determinazione, trasformando la sua sofferenza in un progetto di speranza per molti: il Meri Team: Alziamo il muro, iniziativa benefica per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per un macchinario indispensabile all’ospedale di Livorno.

La famiglia, in un toccante annuncio, ha invitato chi la ricorda a non portare fiori, ma a contribuire alla causa che lei ha ideato: un gesto concreto per trasformare il dolore in speranza.

Il mondo della pallavolo e dello sport generale, oltre a quello istituzionale, la salutano con commozione e gratitudine. Il suo impegno sociale, la passione e la forza d’animo con cui ha giocato questa “partita” resteranno per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta.