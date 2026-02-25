Riconoscimento istituzionale per Franco Isola, testimone storico del ritorno di Trieste all’Italia

Le istituzioni toscane rendono omaggio a una figura strettamente legata alla memoria storica nazionale. Il Consiglio Regionale ha conferito un riconoscimento ufficiale a Franco Isola, cittadino classe 1935 originario di Capannori e oggi residente nel Comune di Pescia, protagonista di una pagina fondamentale per l’Italia repubblicana.

Il 26 ottobre del 1954, Isola fu il primo cittadino italiano a fare il proprio ingresso a Trieste, in occasione del formale ricongiungimento della città giuliana al territorio nazionale. All’epoca, prestando servizio come autiere, guidava il veicolo del colonnello Giovanni Berlettano (allora comandante dell’82° Reggimento Fanteria), aprendo di fatto la colonna militare che segnò il ritorno del tricolore nel capoluogo.

La cerimonia di encomio si è tenuta presso le sedi istituzionali, dove l’insignito ha ricevuto una targa commemorativa consegnata congiuntamente dalla presidente del Consiglio Regionale, Stefania Saccardi, dal sottosegretario alla Presidenza della Regione, Bernard Dika, e dal consigliere Vittorio Salotti. La motivazione ufficiale del premio elogia le doti umane e l’eccezionale dedizione alla collettività dimostrate da Isola nel corso degli anni, definendolo un vero e proprio modello di vita in grado di motivare le generazioni future.

Un concetto ampiamente ribadito dal sottosegretario Dika a margine dell’incontro. L’esponente della Giunta ha inquadrato Isola non soltanto come uno straordinario testimone oculare del passato del Paese, ma come un faro per i più giovani, grazie a un’esistenza costantemente improntata ai valori del volontariato e dell’impegno civile.

Il tributo regionale odierno si aggiunge a un lungo elenco di attestati di benemerenza statali riconosciuti all’autiere nel corso dei decenni. Già nel 1981, Isola fu nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dall’allora Capo dello Stato Sandro Pertini, per poi essere promosso a Cavaliere Ufficiale nel 1987 sotto la presidenza di Francesco Cossiga. Più di recente, nel mese di giugno dello scorso anno, ha ricevuto a Pistoia l’ulteriore titolo di Commendatore per meriti alla Repubblica Italiana.