Getting your Trinity Audio player ready...

LUCIGNANO – Giornate Fai, Lucignano inaugura Fortezza Medicea.

Giornate Fai, con aperture straordinarie 23 e 24 marzo in luoghi della cultura.

Lucignano, provincia di Arezzo, inaugura sabato 23 marzo la Fortezza Medicea e il Chiostro di San Francesco.

Sindaca Roberta Casini: “E’ un giorno davvero importante per la nostra comunità in quanto inauguriamo due opere straordinarie quali la Fortezza Medicea e il Chiostro di San Francesco nell’ambito delle Giornate Fai. Si tratta di un’importante restituzione alla nostra comunità e alla collettività, restauri resi possibili grazie a finanziamenti della Regione Toscana. Il presidente della Regione Giani dimostra ancora una volta un’attenzione particolare ai piccoli centri, autentico valore aggiunto della Toscana.

Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno lavorato affinché potesse realizzarsi questo importante duplice obiettivo, al presidente Fai Marco Magnifico, che ci riserva sempre spazi di visibilità e promozione davvero importanti nell’ambito dell’iniziativa nazionale del Fondo per l’Ambiente Italiano. Dalla Fortezza Medicea di Lucignano si aprirà ai visitatori un panorama sulla Valdichiana davvero unico, il Chiostro di San Francesco è un luogo prezioso e dalla lunga storia, che potrà ospitare anche mostre ed eventi“.

Il doppio taglio del nastro si è svolto alla presenza delleautorità civili e militari, il Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca, il Questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Claudio Rubertà, il presidente della CCIAA di Arezzo Massimo Guasconi, i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani:

Giani: “Il Fai ci aiuta a conoscere e far conoscere la Toscana più bella e spesso la più nascosta. Sono aperti 35 luoghi che si inseriscono nell’offerta di 750 realtà in Italia, tra cui la Fortezza Medicea di Lucignano e il Chiostro di San Francesco, da anni chiusi, ma che grazie al lavoro della sindaca Roberta Casini abbiamo potuto inserire nelle ristrutturazioni delle città murate. Due luoghi storici e preziosi di questo angolo di Toscana, che con grande orgoglio da oggi renderanno ancor più prezioso il già ricco patrimonio artistico e culturale di Lucignano”.

L’architetta Roberta Fabbrini, progettista e direttrice dei lavori per la ristrutturazione del Chiostro di San Francesco, ha ripercorso le varie tappe del restauro, evidenziando che “si tratta di un luogo centrale per la vita della comunità, destinato nei secoli alle più varie attività, ora tornato fruibile in tutto il suo splendore“.

La presidente regionale del FAI, Rosita Galanti Balestri, si è detta “onorata di poter annoverare Lucignano nel programma nazionale” e ha portato il messaggio del presidente nazionale Marco Magnifico: “Il restauro del chiostro sana una ferita che durata da tempo immemore e che consente oggi a Lucignano di essere a pieno titolo uno dei borghi più belli della Toscana e più ricchi i di proposte d’arte e di paesaggio. Il FAI- Fondo per l’Ambiente Italiano, è molto fiero di presentare questo restauro in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2024“. Luigina Lomi, capo delegazione FAI aretino, ha ricordato che “saranno gli studenti, nel fine settimana, a fare da Ciceroni nei luoghi aperti al pubblico“.