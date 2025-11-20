Guida Michelin 2026 Toscana: la regione è terza in Italia

|
FIRENZE – La Guida Michelin 2026 Toscana conferma il ruolo centrale della regione nella gastronomia italiana, con 45 ristoranti stellati inseriti nell’ultima edizione. Il territorio sale così sul terzo gradino del podio nazionale, dietro Lombardia (64 stelle) e Campania (48), consolidando una tradizione culinaria riconosciuta a livello internazionale.
Al vertice regionale si conferma l’Enoteca Pinchiorri di Firenze, unico locale toscano premiato con tre Stelle. Il ristorante mantiene il massimo riconoscimento grazie a una cucina che da anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama fine dining italiano.
La Guida Michelin 2026 Toscana registra anche cinque ristoranti con due Stelle: Arnolfo a Colle di Val d’Elsa, Santa Elisabetta a Firenze, Campo del Drago a Montalcino, Caino a Montemerano e Il Piccolo Principe a Viareggio. Si tratta di conferme che riflettono un percorso di continuità e alta qualità.
Tra le novità più rilevanti ci sono le due nuove prime Stelle assegnate in regione: una al ristorante Luca’s di Firenze, guidato dallo chef Paulo Airaudo, e una al ristorante La Sciabola di Forte dei Marmi, che amplia ulteriormente l’offerta d’eccellenza della Versilia. Con queste aggiunte, i ristoranti toscani premiati con una Stella diventano 39, distribuiti in tutte le province.
Il peso della Versilia continua a essere significativo: Forte dei Marmi si conferma uno dei poli gastronomici più competitivi, con cinque locali stellati. Non meno rilevante è il risultato di Castelnuovo Berardenga, che ne conta quattro, confermando la vitalità del Chianti senese nel fine dining.