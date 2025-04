Il 19 agosto arrivano i The Kolors a Castelnuovo Garfagnana

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Dopo il successo sanremese Tu con chi fai l’amore, i The Kolors tornano live con tutta la loro energia. Il 19 agosto saliranno sul palco della Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, per il festival Mont’Alfonso sotto le stelle. Intanto la loro hit, un inno alla spensieratezza e all’istinto, resta tra i brani più trasmessi in radio, confermando lo stile unico della band, da sempre aperta alla sperimentazione.

Nati a Milano nel 2009, i The Kolors sono una band pop-rock guidata da Stash Fiordispino. Dopo anni nei locali milanesi, esplodono nel 2015 vincendo Amici di Maria De Filippi e conquistano le classifiche con l’album Out. Dopo diverse evoluzioni stilistiche, approdano a Sanremo e nel 2023 dominano l’estate con Italodisco, brano che li rilancia anche a livello europeo. Con uno stile fresco e un’anima internazionale, continuano a reinventarsi restando protagonisti del pop italiano.