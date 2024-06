Getting your Trinity Audio player ready...

Il Volo in Toscana: doppio concerto e Pegaso d’Oro.

Il Volo in Toscana, doppio concerto per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, reduci dal conferimento del Pegaso d’Oro, massima onorificenza della Regione Toscana.

Il Volo in tour il 22 luglio a Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino a Firenze e il 5 agosto al Gran Teatro all’Aperto Puccini di Torre del Lago.

Barone, Boschetto e Ginoble hanno ricevuto il Pegaso d’Oro da Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, cerimonia con la sindaca di Vaglia Silvia Catani e il sindaco di Marradi Tommaso Triberti con delega al turismo della Città Metropolitana.

Giani: “Per essere divenuti ambasciatori della Toscana e di Firenze nel mondo. E questo grazie allo straordinario concerto tenuto il primo luglio 2016 in Piazza Santa Croce a Firenze da cui Il Volo ha prodotto un cd e un dvd che hanno fatto rivivere a milioni di persone le emozioni di un evento unico e irripetibile in uno scenario altrettanto unico e irripetibile”.

“Ricordo ancora il loro concerto in Santa Croce, ‘Notte magica’ che ha rappresentato e ha lanciato un messaggio suggestivo portando l’immagine e il fascino della nostra regione oltre i confini nazionali e oltreoceano e per questo siamo loro grati. Al tempo stesso diffondono e testimoniano l’amore che loro hanno per la musica lirica, che non a caso è stata definita patrimonio immateriale dell’umanità”.

Il tour estivo da un’idea di Michele Torpedine, prodotto da Il Volo e Friends & Partners.