CASCINA – Metti una sera a Cascina 2024: musica, libri, sport, cinema

Metti una sera a Cascina 2024: musica, incontri letterari, spettacoli, sport, dibattiti, cinema sotto le stelle, letture, eventi dedicati ai bambini e alle famiglie.

Presentato il programma dell’edizione 2024 della rassegna a Cascina, provincia di Pisa. Serate in centro storico e nelle frazioni.

Con tanto di ‘Notte bianca’ e ‘Notte rosa’.

Tra gli eventi in programma anche il concerto di Antonella Ruggiero il 21 luglio. E ‘Cascina Europa’ con la giornalista Carmen Lasorella e il poeta Franco Arminio.

Assessora Bice del Giudice: “Una rassegna che ogni anno si arricchisce di date, di eventi e di varietà di iniziative che riusciamo ad ospitare. Se è possibile realizzare un tale programma, questo dipende soprattutto dalle collaborazioni fattive e alle sinergie che riusciamo a mettere in campo con le associazioni del territorio che non fanno mai mancare il loro supporto. Non mancheranno le tradizionali fiere di Navacchio e San Casciano legate al passato agricolo del territorio, ma anche quelle con finalità commerciali come la Notte Bianca di San Frediano e la Notte Rosa di Cascina che sono realtà consolidate del territorio. porteremo il cinema sotto le stelle nelle frazioni e letture itineranti per famiglie. Con la Fondazione Sipario invece ci eravamo proposti di portare il teatro in piazza e i cittadini in teatro: ci stiamo riuscendo”

Per Cascina Europa interverranno il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, la giornalista e scrittrice Carmen Lasorella e il poeta Franco Arminio, mentre le altre due serate saranno con Virgo e Sogefarm.

La direttrice artistica della Città del teatro Cira Santoro ha illustrato le iniziative organizzate dalla Fondazione Sipario. “Ringrazio l’amministrazione comunale per la collaborazione con cui portiamo avanti questo progetto. Abbiamo pensato a una rassegna in piazza prevalentemente musicale, pensata per un pubblico generalista e meno disponibile a un ascolto silenzioso in teatro. Cinque appuntamenti con un omaggio a Lucio Dalla, uno spettacolo di cabaret con Graziano Salvadori, uno musicale con il performer e trasformista Michele Tomatis, il jazz e infine un concerto dedicato alle giovani generazioni con il duo Belle Di Mai”.

Se la Fondazione Sipario curerà le serate di luglio, quelle di agosto saranno a cura della Pro Loco. Luigi Bianca: “Tra le tante iniziative proposte, mi preme ricordare quella del 7 luglio, quando Cascina ospiterà tutte le Pro Loco della Toscana nella giornata internazionale delle Pro Loco e noi siamo stati scelti come location di questa festa. Siamo orgogliosi di questo risultato che darà visibilità alla nostra città”.

Marco Ruocco, amministratore unico Sogefarm, farmacie comunali: “Siamo onorati di partecipare a questo cartellone che ci dà visibilità. Soprattutto adesso che abbiamo ultimato la ristrutturazione e l’ampliamento della farmacia di Viale Comaschi, che inaugureremo sabato 22 giugno. Il sostegno alle attività culturali e sociali, tra l’altro, è una delle finalità previste dal nostro statuto”.

Antonio Doveri, direttore della Banca di Pescia e Cascina: “Con questi programmi l’amministrazione comunale riesce a coinvolgere moltissime associazioni del territorio e realtà imprenditoriali. Un lavoro finalizzato a incentivare lo spirito di aggregazione dei cascinesi, per cui prepariamoci a vivere queste serate con entusiasmo”.