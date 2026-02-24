12.1 C
Toscana protagonista in Europa: atenei e istituzioni a confronto sui nuovi scenari comunitari

L'assessora Cristina Manetti vola verso Bruxelles per discutere di fondi, ricerca, sanità col vicepresidente Fitto ed il professor Enrico Letta

bruxelles parlamento europeo
Foto di: sito web / Toscana Notizie
1 ' di lettura

FIRENZE – Dal 23 al 25 febbraio, la Regione Toscana consolida il proprio posizionamento internazionale attraverso la missione a Bruxelles dell’assessora ai rapporti con l’Unione Europea, Cristina Manetti. L’agenda della trasferta prevede un serrato ciclo di incontri volti a radicare il ruolo del territorio regionale all’interno delle strategie comunitarie, con focus specifici su bandi, ricerca e sviluppo.

Il programma politico si sviluppa attraverso tavoli di altissimo livello. È prevista la partecipazione ai lavori della plenaria straordinaria dell’Europarlamento incentrata sulla crisi in Ucraina. Sul fronte economico, la rappresentante della Giunta toscana aprirà un dialogo diretto con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione UE, per analizzare le politiche di coesione territoriale. Tema che verrà ulteriormente sviscerato nel vertice con Nicola De Michelis, vicedirettore generale per la politica regionale e urbana, per valutare l’impatto dei fondi Fesr e di coesione. Il rafforzamento dei legami istituzionali proseguirà con un incontro dedicato agli eurodeputati toscani e con un vertice strategico presso l’Ambasciata d’Italia con Marco Canaparo (Coreper I), per delineare l’evoluzione delle politiche culturali.

Una quota rilevante della missione è dedicata al comparto della conoscenza. L’assessora interverrà a un panel sul quadro finanziario del mercato unico che vedrà la partecipazione del professor Enrico Letta. Grande attenzione sarà riservata a Tour4EU, l’ente che raggruppa la Regione e i sette atenei del territorio: in questo ambito, si terranno una cena operativa con i prorettori alla ricerca e l’apertura di un focus sui fondi di Horizon Europe destinati al patrimonio culturale. La sanità regionale sarà invece protagonista al Comitato Europeo delle Regioni, durante un seminario incentrato sull’eccellenza del modello toscano e sulla sua capacità di attrarre talenti. I lavori si concluderanno con i colloqui tecnici con la direzione comunicazione e la delegazione italiana del medesimo Comitato.

L’obiettivo dell’operazione, ha sottolineato l’assessora, è quello di valorizzare l’identità e la capacità innovativa della Toscana sui tavoli internazionali, intercettando le risorse necessarie per sostenere il tessuto produttivo, le accademie e le nuove generazioni.

© Riproduzione riservata

